В Одесі на 60% відновили мережу мобільного зв'язку після масштабних обстрілів

Зараз в Одесі відновили доступність мережі мобільного зв'язку до 60%. Також для пунктів незламності передали додаткові термінали Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook .

Урядовець повідомив, що одразу після атак на Одесу та Одеську область інженерні бригади Vodafone, Київстар та lifecell перейшли в режим безперервної роботи.

Він розповів, що в перші години після атаки базові станції тримали зв'язок на акумуляторах. Надалі мережу підтримували генераторами. Для цього сформували додаткові бригади, зокрема з інших регіонів, які заправляють генератори й відновлюють пошкоджене обладнання.

"Станом на зараз в Одесі вже відновили доступність мережі до 60%. Також передали додаткові термінали Starlink, щоб під’єднати до інтернету нові пункти незламності", - зазначив Федоров.

Міністр подякував інженерам, енергетикам і командам операторів, які відновлюють мережі та звʼязок на Одещині.