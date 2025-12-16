УЗ змінює рух приміських поїздів в Одеській області: що потрібно знати пасажирам

В Одеській області з 17 по 19 грудня запроваджують тимчасові зміни в русі приміських поїздів через складну ситуацію з енергопостачанням внаслідок російських ударів. Рух у регіоні збережений, однак окремі рейси скасовують для стабілізації перевезень.

Залізничники зазначають, що докладають зусиль для відновлення стабільного руху та повернення всіх приміських поїздів у рейс. Наразі перевезення здійснюються з можливими затримками, про які пасажирів обіцяють оперативно інформувати.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Одесі та області в ніч на 13 грудня частина регіону залишилася без світла й води. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 330 тисяч родин, однак без світла досі залишаються близько 288 тисяч домогосподарств. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

В Одесі частково відновили мобільний зв’язок - доступність мережі сягає близько 60%. Для підтримки зв’язку в пункти незламності додатково передали термінали Starlink, а оператори працюють у посиленому режимі над повним відновленням мереж.