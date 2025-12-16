УЗ змінює рух приміських поїздів в Одеській області: що потрібно знати пасажирам
В Одеській області з 17 по 19 грудня запроваджують тимчасові зміни в русі приміських поїздів через складну ситуацію з енергопостачанням внаслідок російських ударів. Рух у регіоні збережений, однак окремі рейси скасовують для стабілізації перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Які поїзди не курсуватимуть
17, 18 та 19 грудня:
- №6208 Одеса-Головна - Роздільна-1;
- №6207 Роздільна-1 - Одеса-Головна;
- №6352/6351 Кароліно-Бугаз - Одеса-Головна.
17 та 18 грудня:
- №6254 Одеса-Головна - Подільськ;
- №6274 Подільськ - Помічна.
18 та 19 грудня:
- №6273 Помічна - Подільськ;
- №6257 Подільськ - Одеса-Головна.
Альтернативні рейси
Пасажирам радять скористатися такими поїздами:
- №6252 Одеса-Головна - Роздільна-1 - Вапнярка;
- №6255 Вапнярка - Роздільна-1 - Одеса-Головна;
- №6202 Одеса-Головна - Роздільна-1;
- №6272 Подільськ - Помічна;
- №6275 Помічна - Подільськ;
- №6259 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна;
- №6310/6309 Одеса-Головна - Кароліно-Бугаз;
- №6342/6341 Кароліно-Бугаз - Одеса-Головна.
Залізничники зазначають, що докладають зусиль для відновлення стабільного руху та повернення всіх приміських поїздів у рейс. Наразі перевезення здійснюються з можливими затримками, про які пасажирів обіцяють оперативно інформувати.
Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Одесі та області в ніч на 13 грудня частина регіону залишилася без світла й води. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 330 тисяч родин, однак без світла досі залишаються близько 288 тисяч домогосподарств. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.
В Одесі частково відновили мобільний зв’язок - доступність мережі сягає близько 60%. Для підтримки зв’язку в пункти незламності додатково передали термінали Starlink, а оператори працюють у посиленому режимі над повним відновленням мереж.