УЗ змінює рух приміських поїздів в Одеській області: що потрібно знати пасажирам

Вівторок 16 грудня 2025 18:42
УЗ змінює рух приміських поїздів в Одеській області: що потрібно знати пасажирам Фото: Приміський поїзд "Укрзалізниці" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Одеській області з 17 по 19 грудня запроваджують тимчасові зміни в русі приміських поїздів через складну ситуацію з енергопостачанням внаслідок російських ударів. Рух у регіоні збережений, однак окремі рейси скасовують для стабілізації перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

Які поїзди не курсуватимуть

17, 18 та 19 грудня:

  • №6208 Одеса-Головна - Роздільна-1;
  • №6207 Роздільна-1 - Одеса-Головна;
  • №6352/6351 Кароліно-Бугаз - Одеса-Головна.

17 та 18 грудня:

  • №6254 Одеса-Головна - Подільськ;
  • №6274 Подільськ - Помічна.

18 та 19 грудня:

  • №6273 Помічна - Подільськ;
  • №6257 Подільськ - Одеса-Головна.

Альтернативні рейси

Пасажирам радять скористатися такими поїздами:

  • №6252 Одеса-Головна - Роздільна-1 - Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка - Роздільна-1 - Одеса-Головна;
  • №6202 Одеса-Головна - Роздільна-1;
  • №6272 Подільськ - Помічна;
  • №6275 Помічна - Подільськ;
  • №6259 Вапнярка - Подільськ - Одеса-Головна;
  • №6310/6309 Одеса-Головна - Кароліно-Бугаз;
  • №6342/6341 Кароліно-Бугаз - Одеса-Головна.

Залізничники зазначають, що докладають зусиль для відновлення стабільного руху та повернення всіх приміських поїздів у рейс. Наразі перевезення здійснюються з можливими затримками, про які пасажирів обіцяють оперативно інформувати.

Нагадаємо, внаслідок масованого удару РФ по Одесі та області в ніч на 13 грудня частина регіону залишилася без світла й води. Енергетики вже відновили електропостачання для майже 330 тисяч родин, однак без світла досі залишаються близько 288 тисяч домогосподарств. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

В Одесі частково відновили мобільний зв’язок - доступність мережі сягає близько 60%. Для підтримки зв’язку в пункти незламності додатково передали термінали Starlink, а оператори працюють у посиленому режимі над повним відновленням мереж.

