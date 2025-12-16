УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам
В Одесской области с 17 по 19 декабря вводят временные изменения в движении пригородных поездов из-за сложной ситуации с энергоснабжением в результате российских ударов. Движение в регионе сохранено, однако отдельные рейсы отменяют для стабилизации перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Какие поезда не будут курсировать
17, 18 и 19 декабря:
- №6208 Одесса-Главная - Раздельная-1;
- №6207 Раздельная-1 - Одесса-Главная;
- №6352/6351 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.
17 и 18 декабря:
- №6254 Одесса-Главная - Подольск;
- №6274 Подольск - Помошная.
18 и 19 декабря:
- №6273 Помошная - Подольск;
- №6257 Подольск - Одесса-Главная.
Альтернативные рейсы
Пассажирам советуют воспользоваться такими поездами:
- №6252 Одесса-Главная - Раздельная-1 - Вапнярка;
- №6255 Вапнярка - Раздельная-1 - Одесса-Главная;
- №6202 Одесса-Главная - Раздельная-1;
- №6272 Подольск - Помошная;
- №6275 Помошная - Подольск;
- №6259 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;
- №6310/6309 Одесса-Главная - Каролино-Бугаз;
- №6342/6341 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.
Железнодорожники отмечают, что прилагают усилия для восстановления стабильного движения и возвращения всех пригородных поездов в рейс. Сейчас перевозки осуществляются с возможными задержками, о которых пассажиров обещают оперативно информировать.
Напомним, в результате массированного удара РФ по Одессе и области в ночь на 13 декабря часть региона осталась без света и воды. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 330 тысяч семей, однако без света до сих пор остаются около 288 тысяч домохозяйств. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
В Одессе частично восстановили мобильную связь - доступность сети достигает около 60%. Для поддержания связи в пункты несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink, а операторы работают в усиленном режиме над полным восстановлением сетей.