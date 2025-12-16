ua en ru
Вт, 16 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам

Вторник 16 декабря 2025 18:42
UA EN RU
УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам Фото: Пригородный поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области с 17 по 19 декабря вводят временные изменения в движении пригородных поездов из-за сложной ситуации с энергоснабжением в результате российских ударов. Движение в регионе сохранено, однако отдельные рейсы отменяют для стабилизации перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие поезда не будут курсировать

17, 18 и 19 декабря:

  • №6208 Одесса-Главная - Раздельная-1;
  • №6207 Раздельная-1 - Одесса-Главная;
  • №6352/6351 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.

17 и 18 декабря:

  • №6254 Одесса-Главная - Подольск;
  • №6274 Подольск - Помошная.

18 и 19 декабря:

  • №6273 Помошная - Подольск;
  • №6257 Подольск - Одесса-Главная.

Альтернативные рейсы

Пассажирам советуют воспользоваться такими поездами:

  • №6252 Одесса-Главная - Раздельная-1 - Вапнярка;
  • №6255 Вапнярка - Раздельная-1 - Одесса-Главная;
  • №6202 Одесса-Главная - Раздельная-1;
  • №6272 Подольск - Помошная;
  • №6275 Помошная - Подольск;
  • №6259 Вапнярка - Подольск - Одесса-Главная;
  • №6310/6309 Одесса-Главная - Каролино-Бугаз;
  • №6342/6341 Каролино-Бугаз - Одесса-Главная.

Железнодорожники отмечают, что прилагают усилия для восстановления стабильного движения и возвращения всех пригородных поездов в рейс. Сейчас перевозки осуществляются с возможными задержками, о которых пассажиров обещают оперативно информировать.

Напомним, в результате массированного удара РФ по Одессе и области в ночь на 13 декабря часть региона осталась без света и воды. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 330 тысяч семей, однако без света до сих пор остаются около 288 тысяч домохозяйств. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

В Одессе частично восстановили мобильную связь - доступность сети достигает около 60%. Для поддержания связи в пункты несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink, а операторы работают в усиленном режиме над полным восстановлением сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Одесса Поезда
Новости
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
В Святошинском районе Киева произошло "громкое" задержание: полиция стреляла в воздух
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море