УЗ меняет движение пригородных поездов в Одесской области: что нужно знать пассажирам

В Одесской области с 17 по 19 декабря вводят временные изменения в движении пригородных поездов из-за сложной ситуации с энергоснабжением в результате российских ударов. Движение в регионе сохранено, однако отдельные рейсы отменяют для стабилизации перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Железнодорожники отмечают, что прилагают усилия для восстановления стабильного движения и возвращения всех пригородных поездов в рейс. Сейчас перевозки осуществляются с возможными задержками, о которых пассажиров обещают оперативно информировать.

Напомним, в результате массированного удара РФ по Одессе и области в ночь на 13 декабря часть региона осталась без света и воды. Энергетики уже восстановили электроснабжение для почти 330 тысяч семей, однако без света до сих пор остаются около 288 тысяч домохозяйств. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

В Одессе частично восстановили мобильную связь - доступность сети достигает около 60%. Для поддержания связи в пункты несокрушимости дополнительно передали терминалы Starlink, а операторы работают в усиленном режиме над полным восстановлением сетей.