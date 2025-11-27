"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів: куди і коли почнуть курсувати

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Які нові поїзди запустять

У внутрішньому сполученні з’являться три нових маршрути:

Поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове - Чоп. У компанії зазначають, що це буде новий рейс для мешканців Донецької області, яка зараз зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для "останньої милі") сполучення з рештою України. Поїзд дозволить швидше діставатися реабілітаційних центрів Карпат та Закарпаття, а також міжнародного хабу в Чопі.

Поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ з'єднає центральну Україну з Прикарпаттям і туристичними напрямками заходу.

з’єднає центральну Україну з Прикарпаттям і туристичними напрямками заходу. Оновлений маршрут №113/114 Харків - Ужгород. Колишній "бахмутський" поїзд продовжили до Закарпаття. Він стане ключовим сполученням для Полісся, Волині та Сумщини, забезпечуючи прямий доступ до гірських курортів.

Також в "Укрзалізниці" зазначають, що у напрямку Карпат передбачено вже понад 40 рейсів, більше половини - з прифронтових областей.

Нові міжнародні сполучення

"Укрзалізниця" відкриває 8 нових міжнародних рейсів, більшість - у напрямку Польщі:

три поїзди до Перемишля;

один - до Хелма.

У повідомленні йдеться, що нові маршрути стали можливими завдяки закупівлі вагонів у межах держпрограми оновлення рухомого складу.

УЗ обіцяє більшу кількість місць

На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів - Ворохта на сучасному дизель-поїзді ДПКр-3. Він забезпечить зручні пересадки на період гірськолижного сезону та залишиться одним із найпопулярніших рейсів для поїздок у Карпати.

Влітку "Укрзалізниця" протестувала використання денних обігових поїздів і змогла збільшити кількість місць у пікові дні на понад 7 000 додаткових посадок на добу. Ця модель лягла в основу графіка на 2026 рік.

Наступного року компанія збільшить пропозицію місць у пікові періоди на 20% та забезпечить пасажирам додаткові 2 млн місць за рік.

Продаж квитків за новим графіком на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".