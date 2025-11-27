ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів: куди і коли почнуть курсувати

Четвер 27 листопада 2025 12:48
UA EN RU
"Укрзалізниця" запускає 11 нових поїздів: куди і коли почнуть курсувати Фото: "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" представила новий графік руху на 2025-2026 роки, який запрацює з 14 грудня. Він передбачає запуск 11 нових поїздів, серед яких 8 міжнародних та 3 внутрішніх маршрути, а також суттєве оновлення чинних рейсів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Які нові поїзди запустять

У внутрішньому сполученні з’являться три нових маршрути:

  • Поїзд №47/48 (Краматорськ) Барвінкове - Чоп. У компанії зазначають, що це буде новий рейс для мешканців Донецької області, яка зараз зберігає мультимодальне (із залученням автобусів для "останньої милі") сполучення з рештою України. Поїзд дозволить швидше діставатися реабілітаційних центрів Карпат та Закарпаття, а також міжнародного хабу в Чопі.
  • Поїзд №33/34 Кривий Ріг - Івано-Франківськ з’єднає центральну Україну з Прикарпаттям і туристичними напрямками заходу.
  • Оновлений маршрут №113/114 Харків - Ужгород. Колишній "бахмутський" поїзд продовжили до Закарпаття. Він стане ключовим сполученням для Полісся, Волині та Сумщини, забезпечуючи прямий доступ до гірських курортів.

Також в "Укрзалізниці" зазначають, що у напрямку Карпат передбачено вже понад 40 рейсів, більше половини - з прифронтових областей.

Нові міжнародні сполучення

"Укрзалізниця" відкриває 8 нових міжнародних рейсів, більшість - у напрямку Польщі:

  • три поїзди до Перемишля;
  • один - до Хелма.

У повідомленні йдеться, що нові маршрути стали можливими завдяки закупівлі вагонів у межах держпрограми оновлення рухомого складу.

УЗ обіцяє більшу кількість місць

На постійній основі курсуватиме регіональний поїзд Львів - Ворохта на сучасному дизель-поїзді ДПКр-3. Він забезпечить зручні пересадки на період гірськолижного сезону та залишиться одним із найпопулярніших рейсів для поїздок у Карпати.

Влітку "Укрзалізниця" протестувала використання денних обігових поїздів і змогла збільшити кількість місць у пікові дні на понад 7 000 додаткових посадок на добу. Ця модель лягла в основу графіка на 2026 рік.

Наступного року компанія збільшить пропозицію місць у пікові періоди на 20% та забезпечить пасажирам додаткові 2 млн місць за рік.

Продаж квитків за новим графіком на дати після 14 грудня вже відкрито у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Коригування розкладів торкнуться Полтавської, Київської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі тимчасово не курсуватимуть.

Також ми писали, що уряд дозволив проводити прикордонний і митний контроль просто у вагонах поїздів, що значно скоротить час зупинок на кордоні. Спершу новий формат запрацює з січня на маршрутах Київ-Перемишль та Київ-Хелм, якими щомісяця користуються понад 130 тисяч пасажирів. Надалі систему планують поширити на інші міжнародні поїзди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Поїзди
Новини
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України