ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Безкоштовно, але не завжди: в "Укрзалізниці" пояснили, як діятиме програма "УЗ-3000"

Понеділок 03 листопада 2025 15:35
UA EN RU
Безкоштовно, але не завжди: в "Укрзалізниці" пояснили, як діятиме програма "УЗ-3000" Як діятиме програма "УЗ-3000" (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Програма "УЗ-3000", яка передбачає безкоштовні поїздки для українців, не діятиме у пікові періоди, зокрема під час свят.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка у Facebook.

Програма "УЗ-3000" не потребує нових видатків

"Використати преміальні кілометри - це право, а не обов’язок. Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати - той не поїде. В музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат", - написав Лещенко.

За його словами, листопад є "низьким сезоном мобільності українців", і саме зараз у потягах до Львова, Ужгорода та Одеси залишаються сотні вільних місць. На підтвердження своїх слів Лещенко прикріпив скриншоти із наявністю вільних місць на 3 листопада за популярними напрямками.

"Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму "УЗ-3000". Без жодних нових видатків на ці бонусні місця, хоча брехливі хейтери пишуть якусь маячню про додаткові бюджетні розходи", - зазначив Лещенко.

На зображенні може бути: текст «10:50 KиЙB-nacaжиpcbKий 3 ЛиcTonaAa, nH ЛbB.B 095K ФлarmaHcbKий 20:13 roA 43 XB 円 KиΪB-nac nac PaxiB 02:56 nлauKapT:12 12 329 a Kyne: 6 569 ਦੇ ЖиHo4e Kyne: 569 2 ЛюKc: 2 1342Z 007K ФлarmaHcbKий 20:29 6roA 38 XB KиΪB-nac 03:07 4epH.Buί nлauKapT: 151 Kyne: 12 221 2 ЛюKc:2 2 325 ਦੇ 1580 z 149K 20:29 roA 38 XB KиΪB-nac KиB-nac+BaHo-ФpaH BaHo-ФpaH 03:07 Kyne: 132 661 a 059K»

Наявність квитків за маршрутом Київ-Львів на 3 листопада (скриншот)

У пікові періоди програма не діятиме

Він підкреслив, що безкоштовні поїздки не стосуються періодів високого попиту - свят чи канікул.

"Хто хоче - перенесе поїздку і поїде безкоштовно. Хто не хоче - поїде у високий сезон, коли всі квитки будуть іти в продаж", - додав представник наглядової ради.

Що треба знати про програму "УЗ-3000"

Програма безкоштовних поїздок "УЗ-3000" покликана розвантажити пікові періоди перевезень і стимулювати подорожі в "низький сезон".

В "Укрзалізниці" зазначили, що 3000 км - це символічна відстань найдовшого маршруту в Україні туди й назад - із Запоріжжя до Ужгорода. Зараз компанія розглядає варіанти використання невитрачених кілометрів.

За даними "УЗ", у пікові місяці, як-от серпень, перевезення сягають 2,6 млн пасажирів, тоді як у лютому - лише 1,9 млн. Тож програма має вирівняти навантаження та підтримати внутрішній туризм.

Також у компанії повідомили, що під час підвищеного попиту - наприклад, у грудні - акцент зроблять на поїздках із прифронтових регіонів, де люди найбільше потерпають від обстрілів і знеструмлень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
Новини
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
По Україні скасували графіки відключень: коли світло знову може зникнути
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа