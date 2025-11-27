ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

УЗ запускает поезда между Киевом и Львовом каждый час: когда заработает тактовое движение

Четверг 27 ноября 2025 15:58
UA EN RU
УЗ запускает поезда между Киевом и Львовом каждый час: когда заработает тактовое движение УЗ организует движение поездов между Киевом и Львовом каждый час (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

"Укрзализныця" вводит так называемое тактовое движение между Киевом и Львовом. Речь идет о курсировании поездов между городами каждый час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В чем заключается суть тактового движения поездов

В целом тактовое движение - это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час).

В УЗ уточнили, что тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине - хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

"Такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема - поезда отправляются каждый час в одно и то же время, а расписание легко запомнить", - объяснили украинцам.

Между тем для железной дороги эта модель удобна тем, что позволяет:

  • равномерно распределить пассажиропоток в течение суток;
  • минимизировать пиковые нагрузки.

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в рамках презентации нового графика пассажирского движения сезона 2025-2026 гг. объяснил, что тактовое движение - это "возможность четко (каждый час или каждые полчаса) знать, что между определенными городами в определенное время есть поезда".

"Это доказано европейским опытом и всеми наблюдениями за пассажирами. Лучший способ людей брать именно по железной дороге. Как способ транспортировки... Как в городском транспорте - ты знаешь, что всегда будет поезд... Четко предусмотрено, что на указанное время есть поезда", - поделился чиновник.

УЗ запускает поезда между Киевом и Львовом каждый час: когда заработает тактовое движениеУЗ запускает тактовое движение поездов между Киевом и Львовом (кард из видео: Василина Копытко, РБК-Украина)

Когда заработает тактовое движение между Киевом и Львовом

Согласно информации пресс-службы УЗ, тактовое движение между Киевом и Львовом будет введено в новом графике движения поездов на 2026 год.

Он заработает 14 декабря текущего года.

"Это означает, что на самом популярном направлении "Киев - Львов - Киев" поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - каждый час", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично - с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

УЗ запускает поезда между Киевом и Львовом каждый час: когда заработает тактовое движениеПубликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ рассказали, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Кроме того, мы объясняли, что нужно знать о программе "УЗ-3000", которая предусматривает бесплатные поездки для украинцев.

Читайте также, что известно про запуск 11 новых поездов (в новом графике движения УЗ на 2025-2026 годы) и существенное обновление действующих рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Львов Поезда Путешествия Поезда Пассажиры
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает