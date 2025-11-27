УЗ запускает поезда между Киевом и Львовом каждый час: когда заработает тактовое движение

"Укрзализныця" вводит так называемое тактовое движение между Киевом и Львовом. Речь идет о курсировании поездов между городами каждый час.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В чем заключается суть тактового движения поездов

В целом тактовое движение - это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час).

В УЗ уточнили, что тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине - хорошо оттестирована на Kyiv City Express.

"Такая система удобна для пассажиров, ведь она предсказуема - поезда отправляются каждый час в одно и то же время, а расписание легко запомнить", - объяснили украинцам.

Между тем для железной дороги эта модель удобна тем, что позволяет:

равномерно распределить пассажиропоток в течение суток;

минимизировать пиковые нагрузки.

Глава правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в рамках презентации нового графика пассажирского движения сезона 2025-2026 гг. объяснил, что тактовое движение - это "возможность четко (каждый час или каждые полчаса) знать, что между определенными городами в определенное время есть поезда".

"Это доказано европейским опытом и всеми наблюдениями за пассажирами. Лучший способ людей брать именно по железной дороге. Как способ транспортировки... Как в городском транспорте - ты знаешь, что всегда будет поезд... Четко предусмотрено, что на указанное время есть поезда", - поделился чиновник.

УЗ запускает тактовое движение поездов между Киевом и Львовом (кард из видео: Василина Копытко, РБК-Украина)

Когда заработает тактовое движение между Киевом и Львовом

Согласно информации пресс-службы УЗ, тактовое движение между Киевом и Львовом будет введено в новом графике движения поездов на 2026 год.

Он заработает 14 декабря текущего года.

"Это означает, что на самом популярном направлении "Киев - Львов - Киев" поезда будут курсировать по стабильному и повторяющемуся расписанию - каждый час", - сообщили пассажирам.

Уточняется, что подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично - с несколькими исключениями для "внепикового" периода.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)