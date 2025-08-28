УЗ попередила про затримку та зміни маршрутів низки поїздів через обстріли РФ

Внаслідок російських обстрілів 28 серпня "Укрзалізниці" довелося змінити графіки та маршрути низки поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Через запізнення внаслідок обстрілу маємо брак часу для повноцінного обороту по маршруту двох поїздів, тож два поїзди сьогодні курсуватимуть тільки з/до станції Дніпро", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ранкового обстрілу також зі значною затримкою близько 6 годин зараз прямує поїзд №61 Дніпро - Івано-Франківськ.
Зворотний рейс цього поїзда з Івано-Франківська також прямуватиме із затримкою близько 5 год 30 хв, проте забере всіх пасажирів по маршруту.
"Просимо пасажирів очікувати прибуття рейсу на вокзалах: залізничники намагаються максимально скоротити час затримки поїзда", - зазначили в УЗ.
Нагадаємо, цієї ночі, 28 серпня, російські окупанти здійснили чергову масовану атаку - по Україні було випущено понад 600 дронів і ракет різного типу.
Під удар потрапив, зокрема, парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Окрім того, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами, зокрема й "Кинджалами".
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.
Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.
Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування. Наразі відомо про 18 постраждалих.
Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.