Два прямі прильоти крилатих ракет у будинок: Ігнат назвав особливості атаки РФ

Під час нічної атаки на Україну два крилаті ракети були випущені росіянами безпосередньо у житловий будинок, спричинивши значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Дійсно комбінована атака одна з найбільших. Було в нас 740 (повітряних цілей - ред.) - такий антирекорд. Зараз бачимо 629. Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог вже частіше і дрони з реактивними двигунами", - зазначив Ігнат.

Він зауважив, що швидкісні безпілотники, які теж були присутні цієї ночі, застосовувалися на різних напрямках і знищувались також різними засобами.

"Яка ще особливість цієї атаки? Тут, мабуть, весь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет в житловий будинок. Це просто я думаю весь світ ці кадри буде прокручувати", - наголосив Ігнат.