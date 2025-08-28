ua en ru
Антирекорд для Києва: обстріл пошкодив усі райони міста, кількість загиблих зросла

Київ, Четвер 28 серпня 2025 14:56
UA EN RU
Антирекорд для Києва: обстріл пошкодив усі райони міста, кількість загиблих зросла Фото: ракети пошкодили всі райони Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"Синхронізуємося в режимі реального часу щодо ліквідації наслідків атаки. І з ДСНС, і з міськими службами, з ДТЕК, газовиками, районом. І навіть з областю, тому що постраждала обласна лікарня в Подільському районі", - наголосив він.

Антирекорд для Києва: обстріл пошкодив усі райони міста, кількість загиблих зрослаФото: Ткаченко синхронізує відповідальних чиновників в режимі реального часу (t.me/tkachenkotymur)

Ткаченко повідомив, що кожні 4 години всі за своїм напрямком доповідають. За його словами, сьогодні налагоджено дуже хорошу координацію між всіма службами.

Глава КМВА зазначив, що досі важким питанням залишається першочергова допомога людям:

  • щодо відновлення документів,
  • щодо оформлення допомоги.

Він повідомив, що внаслідок російської атаки багато тисяч розбитих вікон. Лише в Голосіївському районі - до 80 будинків постраждали.

На місцях зі значними пошкодженнями налагодили, щоб працювало виїзне відділення ДМС - паспортний сервіс. Також працює мобільний сервісний центр МВС.

В результаті ворожої атаки кияни втратили транспорт, все це, за словами Ткаченка, фіксується.

"Люди повинні мати можливість відновити втрачені документи. Дякую за це сприяння", - додав він.

Глава КМВА додав, що на кількох локаціях ще треба повернути газопостачання і над цим вже працює "Київгаз".

"Є точкові відімкнення світла. Фахівці працюють і зможуть все підʼєднати, як тільки рятувальники завершать роботи. У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Маємо антирекорд - пошкодження в усіх районах міста. Важкий день, але працюємо", - підсумував він.

Зросла кількість загиблих

За даними Ткаченка, станом на 14:51 рятувальники деблокували ще одне тіло.

Таким чином кількість загиблих від рук Росії лише за сьогодні в Києві становить 18 осіб.

Атака на Київ

В ніч на 28 серпня ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Київ за останній час. Війська агресора застосували велику кількість ракет і дронів-камікадзе. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат зазначив, що це був один з наймасовіших обстрілів столиці.

Внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, що спричинило масштабні руйнування.

Через ворожу атаку перекрито рух на кількох важливих вулицях.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл і закликав міжнародних партнерів, зокрема Китай та Угорщину, до рішучих дій проти російської агресії.

Детальніше про те, що наразі відомо про обстріл столиці 28 серпня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Київ Війна Росії проти України
