УЗ предупредила о задержке и изменениях маршрутов ряда поездов из-за обстрелов РФ

"Из-за опоздания в результате обстрела имеем недостаток времени для полноценного оборота по маршруту двух поездов, поэтому два поезда сегодня будут курсировать только с/до станции Днепр", - говорится в сообщении.

Поезд №3/4 Ужгород-Запорожье будет следовать только до Днепра. Пассажиры, которые планируют сесть на обратный рейс этого поезда из Запорожья, будут посажены в дополнительный поезд №293/294, а по станции Днепр перейдут в свой поезд №4/3 Запорожье/Днепр-Ужгород.

Вследствие этих изменений поезд №38 Запорожье-Киев отправится из Запорожья без части вагонов, которые будут ждать по станции Днепр. Пассажиры поезда будут рассажены по имеющимся вагонам, а по станции Днепр они смогут перейти в свои вагоны на места согласно билетам.

Вследствие утреннего обстрела также со значительной задержкой около 6 часов сейчас следует поезд №61 Днепр - Ивано-Франковск.

Обратный рейс этого поезда из Ивано-Франковска также будет следовать с задержкой около 5 ч 30 мин, однако заберет всех пассажиров по маршруту.

"Просим пассажиров ожидать прибытия рейса на вокзалах: железнодорожники пытаются максимально сократить время задержки поезда", - отметили в УЗ.