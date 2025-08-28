УЗ предупредила о задержке и изменениях маршрутов ряда поездов из-за обстрелов РФ

Вследствие российских обстрелов 28 августа "Укрзализныце" пришлось изменить графики и маршруты ряда поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Из-за опоздания в результате обстрела имеем недостаток времени для полноценного оборота по маршруту двух поездов, поэтому два поезда сегодня будут курсировать только с/до станции Днепр", - говорится в сообщении.
Вследствие утреннего обстрела также со значительной задержкой около 6 часов сейчас следует поезд №61 Днепр - Ивано-Франковск.
Обратный рейс этого поезда из Ивано-Франковска также будет следовать с задержкой около 5 ч 30 мин, однако заберет всех пассажиров по маршруту.
"Просим пассажиров ожидать прибытия рейса на вокзалах: железнодорожники пытаются максимально сократить время задержки поезда", - отметили в УЗ.
Напомним, этой ночью, 28 августа, российские оккупанты совершили очередную массированную атаку - по Украине было выпущено более 600 дронов и ракет различного типа.
Под удар попал, в частности, парк скоростных поездов "Интерсити+".
Кроме того, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. Россияне атаковали столицу "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и "Кинжалами".
Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что это был один из самых массовых обстрелов столицы.
В результате ночной массированной атаки на Киев зафиксированы разрушения во всех районах столицы. Это случилось впервые с начала полномасштабной войны.
В частности, в результате удара в Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушен один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, что повлекло масштабные разрушения. На данный момент известно о 18 пострадавших.
Подробнее о том, что сейчас известно об обстреле столицы 28 августа - читайте в материале РБК-Украина.