ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Успіння Богородиці: красиві щиросердечні привітання з великим святом

П'ятниця 15 серпня 2025 05:56
UA EN RU
Успіння Богородиці: красиві щиросердечні привітання з великим святом Красиві привітання з Успінням Пресвятої Богородиці для українців (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сьогодні, 15 серпня, православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято нагадує про вічне життя та любов, що не знає кордонів, тому в цей день особливо важливо висловити свої щирі почуття та побажання рідним і близьким.

РБК-Україна підготував добірку найкращих привітань, які допоможуть наповнити цей день теплом та благодаттю.

Привітання з Успінням Богородиці у прозі

Зі святом Успіння! Нехай цей великий день наповнить ваше життя світлом, радістю і благодаттю. Бажаю, щоб Пресвята Богородиця завжди оберігала вашу родину, дарувала мир у душі та захист від усіх негараздів. Нехай ваші молитви будуть почуті, а серце - сповнене віри.

***

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай це свято стане для вас символом надії та духовного оновлення. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою та незгасної любові. Нехай у вашому домі завжди панує затишок і достаток, а життя буде солодким і щасливим.

***

Щиро вітаю вас з Успінням! Це день, коли ми згадуємо про вічне життя і велич Божої Матері. Нехай її заступництво завжди буде з вами, а її любов зігріває ваші серця. Бажаю щасливих і мирних днів, повних добра і взаєморозуміння.

***

Вітаю з цим великим святом! Нехай Успіння Богородиці надихне вас на нові звершення та добрі справи. Бажаю вам і вашій родині миру, процвітання та міцної віри. Пам’ятайте, що її покров завжди захищає тих, хто звертається до неї з чистим серцем.

***

Вітаю з Успінням! Нехай твій шлях буде сповнений її милосердям і любов'ю. І хай цей день стане символом перемоги душі над тілом.

***

Вітаю з Успінням Богородиці! Нехай це свято принесе у твоє життя світло та добро. Бажаю чистоти думок, щирості у вчинках і благословення від Небес.

Привітання з Успінням Богородиці у віршах

На Успіння святе - бажаю добра,
Щоб щирою й світлою була душа.
Щоб Пресвята Діва від бід берегла,
І мудрості в серце тобі принесла.
Хай буде в родині затишок й мир,
І віра в душі, наче сонце, горить!

***

Коли Успіння серце обіймає,
Із неба благодать до нас летить.
Хай Богородиця завжди оберігає,
Твою родину кожну мить.

***

Хай в день Успіння щастя ллється,
І кожне серце хай сміється.
Марія вас оберігає,
Любов і радість посилає.

***

Хай Богородиця у день цей святковий
Пошле вам здоров’я, тепла і любові!

***

Дзвони линуть у день Успіння,
Приносять в серце благословіння.
Хай Матір Божа вас береже,
Біду і негоду від вас відведе.

***

На Успіння святе бажаю щастя,
Міцного здоров’я, віри і добра.
Щоб оминали дім війни і напасті,
І щоб твоя душа завжди цвіла.

***

Хай Матір Марія, схиляючись з неба,
Пошле вам усе, що в житті так треба:
Тепло і здоров’я, надію й любов,
Щоб щастя квітло в душі знов і знов.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята Успение ПЦУ
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія