Успение Богородицы: красивые душевные поздравления с великим праздником

Сегодня, 15 августа, православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминает о вечной жизни и любви, не знающей границ, поэтому в этот день особенно важно выразить свои искренние чувства и пожелания родным и близким.

РБК-Украина подготовил подборку лучших поздравлений, которые помогут наполнить этот день теплом и благодатью.

Поздравления с Успением Богородицы в прозе

С праздником Успения! Пусть этот великий день наполнит вашу жизнь светом, радостью и благодатью. Желаю, чтобы Пресвятая Богородица всегда оберегала вашу семью, дарила мир в душе и защиту от всех невзгод. Пусть ваши молитвы будут услышаны, а сердце - полное веры.

***

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы! Пусть этот праздник станет для вас символом надежды и духовного обновления. Желаю крепкого здоровья, душевного покоя и неугасающей любви. Пусть в вашем доме всегда царит уют и достаток, а жизнь будет сладкой и счастливой.

***

Искренне поздравляю вас с Успением! Это день, когда мы вспоминаем о вечной жизни и величии Божьей Матери. Пусть ее покровительство всегда будет с вами, а ее любовь согревает ваши сердца. Желаю счастливых и мирных дней, полных добра и взаимопонимания.

***

Поздравляю с этим великим праздником! Пусть Успение Богородицы вдохновит вас на новые свершения и добрые дела. Желаю вам и вашей семье мира, процветания и крепкой веры. Помните, что ее покров всегда защищает тех, кто обращается к ней с чистым сердцем.

***

Поздравляю с Успением! Пусть твой путь будет полон ее милосердия и любви. И пусть этот день станет символом победы души над телом.

***

Поздравляю с Успением Богородицы! Пусть этот праздник принесет в твою жизнь свет и добро. Желаю чистоты мыслей, искренности в поступках и благословения от Небес.

Поздравления с Успением Богородицы в стихах на украинском

На Успіння святе - бажаю добра,

Щоб щирою й світлою була душа.

Щоб Пресвята Діва від бід берегла,

І мудрості в серце тобі принесла.

Хай буде в родині затишок й мир,

І віра в душі, наче сонце, горить!

***

Коли Успіння серце обіймає,

Із неба благодать до нас летить.

Хай Богородиця завжди оберігає,

Твою родину кожну мить.

***

Хай в день Успіння щастя ллється,

І кожне серце хай сміється.

Марія вас оберігає,

Любов і радість посилає.

***

Хай Богородиця у день цей святковий

Пошле вам здоров’я, тепла і любові!

***

Дзвони линуть у день Успіння,

Приносять в серце благословіння.

Хай Матір Божа вас береже,

Біду і негоду від вас відведе.

***

На Успіння святе бажаю щастя,

Міцного здоров’я, віри і добра.

Щоб оминали дім війни і напасті,

І щоб твоя душа завжди цвіла.

***

Хай Матір Марія, схиляючись з неба,

Пошле вам усе, що в житті так треба:

Тепло і здоров’я, надію й любов,

Щоб щастя квітло в душі знов і знов.