Як назвати дитину у серпні 2025 та кого привітати з днем ангела: церковний календар

Календар імен за церковними правилами у давнину називали Святки. Саме він допомагав обрати правильно ім'я для дитини, залежно від дати її народження. Малюків намагалися називати ім'ям того святого, у чий день дитина народилася, щоб вона отримала захист свого ангела-хоронителя.