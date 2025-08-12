У вересні, чи ні? Священник пояснив, коли насправді починається новий церковний рік
Вважається, що початок нового церковного року або індикту більшість православних церков світу й католики візантійського обряду святкують 1 вересня. Проте коли насправді починається новий рік для вірян ПЦУ - знають не всі.
Докладніше про те, що таке індикт, коли насправді починається новий церковний рік в Україні й чи варто шукати у календарі "богословські сенси", - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що таке індикт і звідки походить цей термін
Слово індикт з латинської мови перекладається як "постанова" або "оголошення".
Раніше так могли називати едикт - нормативний акт римських імператорів, який наказував проводити у певний час оцінку земельних маєтків громадян держави (із податковою метою).
У візантійській імперії термін "індикт" означав початок щорічної сплати офіційного податку на державу. Оскільки врожай у більшості її регіонів збирали наприкінці літа та восени, індикт міг припадати приблизно на вересень.
У I столітті після Різдва Христового формальною датою початку індикту вважалось 23 вересня - як час осіннього рівнодення й день народження римського імператора Августа.
Проте пізніше - близько V століття - початок індикту або ж "нового року" змістився на 1 вересня.
За однією з версій "офіційно" це відбулось після указу імператора Юстиніана від 537 року, в якому йшлося про датування всіх документів, починаючи від 1 вересня.
Тим часом церква датування по індиктах прийняла, як вважається, близько IV століття (затвердження індикту як церковного новоліття відбулося буцімто на Першому Вселенському Соборі у Нікеї від 325 року).
Сьогодні індиктом можуть називати умовний початок нового церковного року.
Коли був "традиційний" початок року українців
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що в цілому "початок церковного року у вересні - це рудимент (пережиток того, що зникло, - Ред.) візантійської імперської доби".
"Йдеться про початок року в часи Римської імперії. Більше того, це пов'язано з початком податкового року. До цього періоду приблизно збирався врожай і починали платитися податки. І це - початок нового року в імперії", - пояснив він.
Експерт зауважив, що це - питання податків, а ще - перепису населення (що також про податки) в Римській імперії, "де Церква була державною інституцією".
Тим часом в Україні, за його словами, "початок року був навесні".
"Тому в нас щедрик - це веснянка, хоч ми й співаємо його зараз на Новий рік. Але по факту це - веснянка", - зауважив священник.
Коли починається церковний рік в Україні
Коваленко розповів, що сьогодні - принаймні Православна церква України - "вже навіть свій календар випускає з січня".
Тобто відлік часу в чинному церковному календарі (за яким живуть більшість українців) починається не з вересня, а з січня.
"Я не знаю, як там у московському патріархаті... Донедавна календарі були якраз з вересня по серпень (додавалися навіть таким чином). Але на сьогодні ми маємо календарі ПЦУ, які починаються з січня", - поділився експерт.
Він зауважив, що нині "ми можемо говорити, що, фактично, наш церковний рік починається з Різдва (за новоюліанським церковним календарем Різдво Христове припадає на 25 грудня, - Ред.)".
"Ми (Православна церква України, - Ред.) прийшли до цієї "позиції", - додав протоієрей.
Чи варто шукати у календарі "богословські сенси"
Ректор Відкритого православного університету нагадав про існування декількох так званих "річних кіл".
"Наприклад... читання церковні починаються від П'ятдесятниці (свята Трійці, дата якого залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння, - Ред.). Тому, можна казати, що в якомусь сенсі церковний рік може починатися, можна його бачити, як почитання. Як такий, який починається з Великодня... Тобто закінчується цикл пасхальний, і починається цикл читань", - пояснив Коваленко.
Але з точки зору "державного року і нас самих", за його словами, "ми не живемо за календарем, який починається з вересня".
"Це - просто залишок від часів Римської імперії... Це - залишки історії. Воно не має жодного богословського смислу, скажімо так. Це - як і 1 січня. Немає жодних богословських сенсів, що рік так починається. Можливо, так просто зручніше рахувати", - зазначив священник.
Він додав, що "по-богословськи", роки радше рахуються "від Різдва Христового".
"Роки називаються "від Різдва Христового". І ми в них живемо. Ми ж живемо зараз в якому році? У 2025 від Різдва Христового. Значить ми своє літочислення, свій календар, ведемо від Різдва. А Різдво у нас - точно не у вересні", - наголосив експерт.
Який "15-річний період" можуть називати індиктом
У деяких джерелах зазначається, буцімто у контексті християнства індиктом або індиктіоном почали також називати "15-річний період, який розпочинається з вересня".
Тим часом Коваленко наголосив, що нічого про це не знає.
"Я думаю, що це - теж рудименти римської доби, Римської імперії", - зауважив він.
За словами священника, це "може бути пов'язано з певними традиціями".
"Я думаю, що це може бути пов'язано з традиціями ювілейних років. Але там, скоріше, 50, 25... Чому в нас це пишуть? І в тому числі - у "Вікіпедіях"? Хай ті, хто пишуть, і пояснюють", - додав він.
На його думку, це може бути "намаганням притягнути колишню світську історію інших часів".
"Це, як такі "п'ятирічки". Тоді римський імператор податки збирав, або, можливо, якісь послаблення оголошував податкові", - припустив протоієрей.
Він нагадав, що в цілому "ювілей" або "ювілейний рік" у Біблії - кожні 50 років (на 50-й рік після 49-го).
"У цей рік прощаються борги. У цей рік, не знаю, земля відпочиває. І ці цикли - 7-річні, 15-річні, 25-річні... Вони існують у різних культурах. Але це не має, скажімо так, божественного походження. Це, скоріше, намагання "освятити" існуючий календар", - підсумував Коваленко.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Релігійнo-Інформаційна Служба України (РІСУ), коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.
