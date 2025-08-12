ua en ru
У вересні, чи ні? Священник пояснив, коли насправді починається новий церковний рік

Вівторок 12 серпня 2025 14:50
У вересні, чи ні? Священник пояснив, коли насправді починається новий церковний рік Сьогодні ПЦУ "живе" за новоюліанським церковним календарем (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Вважається, що початок нового церковного року або індикту більшість православних церков світу й католики візантійського обряду святкують 1 вересня. Проте коли насправді починається новий рік для вірян ПЦУ - знають не всі.

Докладніше про те, що таке індикт, коли насправді починається новий церковний рік в Україні й чи варто шукати у календарі "богословські сенси", - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що таке індикт і звідки походить цей термін

Слово індикт з латинської мови перекладається як "постанова" або "оголошення".

Раніше так могли називати едикт - нормативний акт римських імператорів, який наказував проводити у певний час оцінку земельних маєтків громадян держави (із податковою метою).

У візантійській імперії термін "індикт" означав початок щорічної сплати офіційного податку на державу. Оскільки врожай у більшості її регіонів збирали наприкінці літа та восени, індикт міг припадати приблизно на вересень.

У I столітті після Різдва Христового формальною датою початку індикту вважалось 23 вересня - як час осіннього рівнодення й день народження римського імператора Августа.

Проте пізніше - близько V століття - початок індикту або ж "нового року" змістився на 1 вересня.

За однією з версій "офіційно" це відбулось після указу імператора Юстиніана від 537 року, в якому йшлося про датування всіх документів, починаючи від 1 вересня.

Тим часом церква датування по індиктах прийняла, як вважається, близько IV століття (затвердження індикту як церковного новоліття відбулося буцімто на Першому Вселенському Соборі у Нікеї від 325 року).

Сьогодні індиктом можуть називати умовний початок нового церковного року.

Коли був "традиційний" початок року українців

Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна повідомив, що в цілому "початок церковного року у вересні - це рудимент (пережиток того, що зникло, - Ред.) візантійської імперської доби".

"Йдеться про початок року в часи Римської імперії. Більше того, це пов'язано з початком податкового року. До цього періоду приблизно збирався врожай і починали платитися податки. І це - початок нового року в імперії", - пояснив він.

Експерт зауважив, що це - питання податків, а ще - перепису населення (що також про податки) в Римській імперії, "де Церква була державною інституцією".

Тим часом в Україні, за його словами, "початок року був навесні".

"Тому в нас щедрик - це веснянка, хоч ми й співаємо його зараз на Новий рік. Але по факту це - веснянка", - зауважив священник.

Коли починається церковний рік в Україні

Коваленко розповів, що сьогодні - принаймні Православна церква України - "вже навіть свій календар випускає з січня".

Тобто відлік часу в чинному церковному календарі (за яким живуть більшість українців) починається не з вересня, а з січня.

"Я не знаю, як там у московському патріархаті... Донедавна календарі були якраз з вересня по серпень (додавалися навіть таким чином). Але на сьогодні ми маємо календарі ПЦУ, які починаються з січня", - поділився експерт.

Він зауважив, що нині "ми можемо говорити, що, фактично, наш церковний рік починається з Різдва (за новоюліанським церковним календарем Різдво Христове припадає на 25 грудня, - Ред.)".

"Ми (Православна церква України, - Ред.) прийшли до цієї "позиції", - додав протоієрей.

Чи варто шукати у календарі "богословські сенси"

Ректор Відкритого православного університету нагадав про існування декількох так званих "річних кіл".

"Наприклад... читання церковні починаються від П'ятдесятниці (свята Трійці, дата якого залежить від дати Великодня - припадає на 50-й день після Світлого Христового Воскресіння, - Ред.). Тому, можна казати, що в якомусь сенсі церковний рік може починатися, можна його бачити, як почитання. Як такий, який починається з Великодня... Тобто закінчується цикл пасхальний, і починається цикл читань", - пояснив Коваленко.

Але з точки зору "державного року і нас самих", за його словами, "ми не живемо за календарем, який починається з вересня".

"Це - просто залишок від часів Римської імперії... Це - залишки історії. Воно не має жодного богословського смислу, скажімо так. Це - як і 1 січня. Немає жодних богословських сенсів, що рік так починається. Можливо, так просто зручніше рахувати", - зазначив священник.

Він додав, що "по-богословськи", роки радше рахуються "від Різдва Христового".

"Роки називаються "від Різдва Христового". І ми в них живемо. Ми ж живемо зараз в якому році? У 2025 від Різдва Христового. Значить ми своє літочислення, свій календар, ведемо від Різдва. А Різдво у нас - точно не у вересні", - наголосив експерт.

Який "15-річний період" можуть називати індиктом

У деяких джерелах зазначається, буцімто у контексті християнства індиктом або індиктіоном почали також називати "15-річний період, який розпочинається з вересня".

Тим часом Коваленко наголосив, що нічого про це не знає.

"Я думаю, що це - теж рудименти римської доби, Римської імперії", - зауважив він.

За словами священника, це "може бути пов'язано з певними традиціями".

"Я думаю, що це може бути пов'язано з традиціями ювілейних років. Але там, скоріше, 50, 25... Чому в нас це пишуть? І в тому числі - у "Вікіпедіях"? Хай ті, хто пишуть, і пояснюють", - додав він.

На його думку, це може бути "намаганням притягнути колишню світську історію інших часів".

"Це, як такі "п'ятирічки". Тоді римський імператор податки збирав, або, можливо, якісь послаблення оголошував податкові", - припустив протоієрей.

Він нагадав, що в цілому "ювілей" або "ювілейний рік" у Біблії - кожні 50 років (на 50-й рік після 49-го).

"У цей рік прощаються борги. У цей рік, не знаю, земля відпочиває. І ці цикли - 7-річні, 15-річні, 25-річні... Вони існують у різних культурах. Але це не має, скажімо так, божественного походження. Це, скоріше, намагання "освятити" існуючий календар", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Читайте також, хто такі біси, як з ними боротись, і чи варто боятися прокльонів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Релігійнo-Інформаційна Служба України (РІСУ), коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.

