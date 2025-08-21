UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Успіх на 3000 кілометрів. Зеленський зробив важливу заяву про ракету "Фламінго"

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Мілан Лєліч, Данило Крамаренко

Далекобійна крилата ракета "Фламінго" стала великим успіхом української ракетної програми. Зовсім незабаром вона піде в масове виробництво.

Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вже пройшли випробування ракети "Фламінго"

"І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 000 кілометрів, це важливо", - зазначив президент.

При цьому він наголосив, що подробиці про "Фламінго" оприлюднювати зарано, поки немає можливості застосовувати їх сотнями.

"До грудня у нас з'явиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитися на успіх у випробуваннях, треба дивитися на фінансування цієї програми", - додав Зеленський.

Що відомо про ракету "Фламінго"

Минулого тижня в мережі з'явилося перше фото української крилатої ракети "Фламінго". Тоді ж стало відомо, що вона пішла в серійне виробництво.

Фото: ракета "Фламінго" (Єфрем Лукацький, Associated Press)

Український профільний ресурс Defence Express вважає, що це з великою ймовірністю аналог або повна копія крилатої ракети FP-5. Її модель ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025 в ОАЕ.

Тоді ж було названо основні характеристики:

  • дальність - 3 000 км
  • максимальна швидкість - 950 км/год
  • розмах крила - 6 метрів
  • максимальна маса - 6 тонн
  • маса бойової частини - 1 тонна

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що це дуже потужна зброя. І пообіцяв розповісти більше, коли настане "ключовий момент".

Нагадаємо, у червні Зеленський говорив про активну підготовку до масового виробництва балістичних ракет "Сапсан".

До цього його радник з питань стратегічних галузей Олександр Камишін заявляв, що Україна вже запустила серійне виробництво своєї балістики. А вже колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості (нині гендиректор "Укроборонпрому") Герман Сметанін підтверджував, що такі ракети застосовуються щонайменше раз на місяць, як і так звані "Довгі Нептуни".

Уперше про створення української балістичної ракети Зеленський повідомив у жовтні 2024 року. На той момент вона вже успішно пройшла льотні випробування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийфламінгоРакетні випробуванняРакети