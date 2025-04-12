Україна щомісяця застосовує "Довгий Нептун" і балістичні ракети, - Сметанін
Українська армія щомісяця активно використовує ракети "Довгий Нептун" та застосовує балістичні ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році.
"Ми щомісяця його активно застосовуємо, як і балістичні ракети. Балістичні ракети щомісяця застосовуються і "Довгий Нептун" також застосовується на регулярній основі", - сказав Сметанін.
Крім того, коментар щодо балістики українського виробника зробив і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.
"Ми не відповимо вам більше, ніж сказав президент: "У нас є своя балістична ракета, яка серійно виготовляється і є успішне її застосування", - заявив Камишін.
Сметанін додав, що "ви могли бачити їх у новинах".
Що відомо про ракети українського виробництва
Нагадаємо, 1 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський на відкриті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету. Він повідомляв, що вона вже пройшла льотні випробування.
"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", - розповів тоді Зеленський.
Під кінець того ж місяця нардеп і голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв теж поінформував, що деякі ракети українського виробництва вже пройшли випробування. Однак були проблем з комплектуючими, які необхідні для них.
Пізніше, 1 листопада, директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров заявив, що вже у 2025 році Україна матиме власні ракети. Він уточнив, що мова йде про крилаті та балістичні.
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