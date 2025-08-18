ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Це потужна зброя": Шмигаль підтвердив виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Понеділок 18 серпня 2025 17:17
UA EN RU
"Це потужна зброя": Шмигаль підтвердив виробництво крилатих ракет "Фламінго" Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українська крилата ракета "Фламінго" - це дуже потужна та далекобійна зброя. Подробиці щодо її характеристик будуть відомі, "коли прийде ключовий момент".

Як передає РБК-Україна, про це міністр оборони України Денис Шмигаль заявив під час презентації Програми діяльності уряду.

Глава Міноборони підтвердив, що в Україні запустили виробництво крилатих ракет "Фламінго".

"Це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна і вона є. Це ключові подробиці. Все решту ми дізнаємося, коли прийде ключовий момент", - сказав Шмигаль.

Україна почала виробництво крилатих ракет "Фламінго"

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Україна розпочала серійне виробництво крилатих ракет "Фламінго" з дальністю польоту до 3000 кілометрів. Новинка має вдвічі потужнішу бойову частину за американські ракети Tomahawk.

Український фотокореспондент Єфрем Лукацький розмістив у своєму Facebook фото новинки й анонс більш детальної інформації.

Попри те, що окрім назви та заявленої дальності польоту ракети вказано не було, фахівці констатували, що таких ракет у світі небагато.

Експерти припускають, що на оприлюдненому фото, з величезною долею ймовірності - крилата ракета FP-5.

Її уже публічно демонстрували й оголошували її тактико-технічні характеристики. Модель цієї ракети ще на початку лютого 2025 року показала компанія Milanion Group на виставці IDEX-2025, що проходила в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль Війна в Україні Ракети
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія