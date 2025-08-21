RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Успех на 3000 километров. Зеленский сделал важное заявление о ракете "Фламинго"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Милан Лелич, Данила Крамаренко

Дальнобойная крылатая ракета "Фламинго" стала большим успехом украинской ракетной программы. Совсем скоро она уйдет в массовое производство.

Об этом на встрече с журналистами 20 августа заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, уже прошли испытания ракеты "Фламинго"

"И это пока ракета самая успешная, которая у нас есть. Она летит 3 000 километров, это важно", - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что подробности о "Фламинго" обнародовать рано, пока нет возможности применять их сотнями.

"К декабрю у нас появится их больше. И к концу декабря или в январе-феврале должно быть массовое производство. Надо смотреть на успех в испытаниях, надо смотреть на финансирование этой программы", - добавил Зеленский.

Что известно о ракете "Фламинго"

На прошлой неделе в сети появилось первое фото украинской крылатой ракеты "Фламинго". Тогда же стало известно, что она пошла в серийное производство.

Фото: ракета "Фламинго" (Ефрем Лукацкий, Associated Press)

Украинский профильный ресурс Defence Express считает, что это с большой долей вероятности аналог или полная копия крылатой ракеты FP-5. Ее модель еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025 в ОАЭ.

Тогда же были названы основные характеристики:

  • дальность - 3 000 км
  • максимальная скорость - 950 км/ч
  • размах крыла - 6 метров
  • максимальная масса - 6 тонн
  • масса боевой части - 1 тонна

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что это очень мощное оружие. И пообещал рассказать больше, когда настанет "ключевой момент".

Напомним, в июне Зеленский говорил об активной подготовке к массовому производству баллистических ракет "Сапсан".

До этого его советник по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин заявлял, что Украина уже запустила серийное производство своей баллистики. А уже бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (ныне гендиректор "Укроборонпрома") Герман Сметанин подтверждал, что такие ракеты применяются по меньшей мере раз в месяц, как и так называемые "Длинные Нептуны".

Впервые о создании украинской баллистической ракеты Зеленский сообщил в октябре 2024 года. На тот момент она уже успешно прошла летные испытания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийфламінгоРакетные испытанияРакеты