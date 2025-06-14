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"Сапсан" пішов у серію? Зеленський зробив заяву про українську балістику

Субота 14 червня 2025 13:30
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"Сапсан" пішов у серію? Зеленський зробив заяву про українську балістику Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні триває активна підготовка до масового виробництва вітчизняних балістичних ракет "Сапсан".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

"Ми дуже багато сьогодні провели нарад щодо ударів КАБами, дронами, оптоволокно тощо. І також ми проводили наради щодо ракет", - сказав він.

За його словами, позитивні випробування цієї зброї були проведені ще раніше, а зараз у центрі уваги - масштабування виробництва.

"Сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості - я сказати не можу", - наголосив Зеленський, не розкриваючи деталей з міркувань безпеки.

Він також додав, що ракета “Сапсан” - не нова розробка, її випробування були успішно проведені ще до сьогоднішнього дня.

Що відомо про "Сапсан"

"Сапсан" - це українська оперативно-тактична балістична ракета, яку розробляє низка підприємств оборонної галузі.

Комплекс створюється для ураження важливих цілей на великій відстані - зокрема, командних пунктів, складів боєприпасів, техніки та аеродромів противника.

Українська балістика

Напередодні президент Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій обговорювали забезпечення українських підрозділів, комплектацію бригад, а також українську ракетну програму.

За його словами, питання балістичних ракет зараз серед найвищих пріоритетів оборонного планування.

Раніше радник президента з питань стратегічних галузей Олександр Камишін заявляв, що Україна вже запустила серійне виробництво балістичних ракет.

А міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підтвердив, що таке озброєння активно застосовується - щонайменше раз на місяць.

Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.

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