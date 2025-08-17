В мережі показали фото української ракети на 3000 кілометрів: що відомо

В мережі з'явилися фото української ракети з назвою "Фламінго". Стверджується, що вона вже перебуває у серійному виробництві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського фотожурналіста Єфрема Лукацького .

У мережі також пишуть, що ракета "Фламінго" дуже схожа на крилату ракету FP-5, яку на початку 2025 року представила компанія Milanion Group з ОАЕ. Ракету вперше показали на виставці IDEX-2025, вона має наступні тактико-технічні характеристики:

"Українські ракети «Фламінго» дальністю понад 3 000 км, вже у серійному виробництві", - написав він, приклавши фото.

Створення балістики в Україні

Нагадаємо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістичних ракет. Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити до 700 кілометрів.

При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.

