Рідкісна, але смертельна інфекція: як розпізнати хантавірус та чи існує від нього лікування

Після повідомлень про смертельні випадки хантавірусної інфекції серед пасажирів круїзного лайнера Hondius у світі знову заговорили про цю рідкісну, але небезпечну хворобу. Хантавірус може викликати важкі ураження легень або нирок, а в окремих випадках - призводити до смерті.

РБК-Україна пояснює, що таке хантавірус, як ним можна заразитися, які симптоми він викликає та чи існує лікування.

Головне: Джерело загрози: Хантавірус передається людям від гризунів (миші, щури). Найчастіше інфікування стається під час вдихання пилу з частинками виділень тварин.

Хантавірус передається людям від гризунів (миші, щури). Найчастіше інфікування стається під час вдихання пилу з частинками виділень тварин. Симптоматика: Хвороба маскується під грип (висока температура, біль у м'язах), проте згодом вражає легені або нирки.

Хвороба маскується під грип (висока температура, біль у м'язах), проте згодом вражає легені або нирки. Смертельна небезпека: Хантавірусний легеневий синдром закінчується летально приблизно у 50% випадків.

Хантавірусний легеневий синдром закінчується летально приблизно у 50% випадків. Проблеми лікування: Універсальних ліків чи вакцини не існує - лікарі лише підтримують роботу уражених органів (кисень, діаліз).

Універсальних ліків чи вакцини не існує - лікарі лише підтримують роботу уражених органів (кисень, діаліз). Ризики зараження: Найнебезпечніше - прибирання старих приміщень, сараїв чи горищ без захисних засобів та вологої обробки.

Найнебезпечніше - прибирання старих приміщень, сараїв чи горищ без захисних засобів та вологої обробки. Профілактика: ЦГЗ радить уникати контакту з гризунами, проводити тільки вологе прибирання та зберігати продукти в герметичній тарі.

Що таке хантавірус

Хантавірусні інфекції - це група вірусних захворювань, які передаються людині від гризунів. Найчастіше переносниками є миші, полівки та щури.

Як пояснюють у Центрі громадського здоров’я України, хантавіруси можуть спричиняти два основні типи небезпечних захворювань:

геморагічну гарячку з нирковим синдромом;

хантавірусний легеневий синдром.

Обидві хвороби можуть мати важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Як передається хантавірус

Від людини до людини хантавірус зазвичай не передається. Винятком вважають окремі штами у Південній Америці, однак навіть там такі випадки залишаються рідкісними.

Основний шлях зараження - контакт із виділеннями інфікованих гризунів.

Людина може інфікуватися:

вдихнувши пил із частинками сечі, калу або слини гризунів;

через пошкоджену шкіру чи слизові;

через заражену їжу або воду.

Найбільший ризик зараження виникає під час прибирання старих приміщень, горищ, сараїв або під час перебування на природі.

У Центрі громадського здоров’я зазначають, що найнебезпечнішими періодами є пізня весна, літо та осінь, коли люди частіше контактують із природою та місцями проживання гризунів.

Які симптоми хантавірусу

Перші симптоми хантавірусної інфекції часто нагадують застуду або грип.

У хворих можуть з’явитися:

висока температура;

головний біль;

біль у м’язах;

нудота;

біль у животі;

слабкість;

кашель та задишка;

біль у попереку;

порушення сечовиділення.

Інкубаційний період може тривати від двох до шести тижнів після контакту з інфікованими гризунами.

Чим небезпечний хантавірус

Найнебезпечнішими ускладненнями є ураження легень або нирок.

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом може викликати:

кровотечі;

висипи через пошкодження капілярів;

гостру ниркову недостатність;

потребу в гемодіалізі.

Хантавірусний легеневий синдром часто починається як звичайна вірусна інфекція, але за кілька днів стан людини може різко погіршитися. У пацієнтів розвиваються набряк легень, дихальна недостатність та критичне падіння тиску.

За даними медичних довідників, легеневий синдром може бути смертельним приблизно у половині випадків.

Як лікують хантавірус

Специфічного універсального лікування від хантавірусу немає. Медики застосовують підтримувальну терапію залежно від того, які органи уражені найбільше.

При тяжкому ураженні легень пацієнтам можуть знадобитися:

киснева терапія;

апаратна вентиляція легень;

препарати для підтримки тиску.

У разі ураження нирок може проводитися діаліз. Також у деяких випадках застосовують противірусний препарат рибавірин.

Як уберегтися від зараження

У Центрі громадського здоров’я радять:

уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями;

не здіймати пил у старих приміщеннях;

проводити вологе прибирання;

зберігати продукти у герметичних контейнерах;

дезінфікувати поверхні;

дотримуватися гігієни рук та продуктів на природі.

Також фахівці рекомендують одразу звертатися до лікаря, якщо після контакту з потенційно зараженими місцями з’явилися лихоманка, біль у м’язах або проблеми з диханням.