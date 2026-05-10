Все пассажиры судна со вспышкой хантавируса считаются теми, кто контактировал с зараженными

Все пассажиры лайнера, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса, считаются лицами, которые контактировали с зараженными людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Европейском агентстве общественного здравоохранения пояснили, что такой шаг сделан в качестве меры предосторожности, в преддверии ожидаемой в воскресенье якорной стоянки судна в испанского острова Тенерифе.

Пассажирам без симптомов будут репатриированы для самоизоляции специально организованным транспортом, а не обычными коммерческими рейсами своих стран.

В пятницу во Всемирной организации здравоохранения отчитались, что заболели 8 человек, и в том числе трое скончались - супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Также в ВОЗ сообщали, что у шести из восьми подтверждено заражение хантавирусом, а у еще двух - нет.

Хотя при высадке все пассажиры будут считаться подверженными высокому риску, однако не все их них обязательно будут считаться подверженными высокому риску по возвращении в свои страны.

В агентстве настоятельно призвали обеспечить приоритетное медобследование и тестирование пассажиров с симптомами по прибытию. Однак добавили, что в зависимости от состояния люди могут быть изолированы в Тенерифе или эвакуированы домой по медицинским показателям.

Также отметит, что государства подготовились к эвакуации своих граждан с судна MV Hondius примерно в 06:30-07:00 по Гринвичу (по Киеву 08:30-09:00).