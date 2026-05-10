Все пассажиры судна со вспышкой хантавируса считаются теми, кто контактировал с зараженными

07:58 10.05.2026 Вс
2 мин
На когда запланирована эвакуация и все ли будут в изоляции?
aimg Эдуард Ткач
Все пассажиры судна со вспышкой хантавируса считаются теми, кто контактировал с зараженными Фото: лайнер Hondius (Википедия/Stefan Brending)
Все пассажиры лайнера, на котором произошла смертельная вспышка хантавируса, считаются лицами, которые контактировали с зараженными людьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Европейском агентстве общественного здравоохранения пояснили, что такой шаг сделан в качестве меры предосторожности, в преддверии ожидаемой в воскресенье якорной стоянки судна в испанского острова Тенерифе.

Пассажирам без симптомов будут репатриированы для самоизоляции специально организованным транспортом, а не обычными коммерческими рейсами своих стран.

В пятницу во Всемирной организации здравоохранения отчитались, что заболели 8 человек, и в том числе трое скончались - супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Также в ВОЗ сообщали, что у шести из восьми подтверждено заражение хантавирусом, а у еще двух - нет.

Хотя при высадке все пассажиры будут считаться подверженными высокому риску, однако не все их них обязательно будут считаться подверженными высокому риску по возвращении в свои страны.

В агентстве настоятельно призвали обеспечить приоритетное медобследование и тестирование пассажиров с симптомами по прибытию. Однак добавили, что в зависимости от состояния люди могут быть изолированы в Тенерифе или эвакуированы домой по медицинским показателям.

Также отметит, что государства подготовились к эвакуации своих граждан с судна MV Hondius примерно в 06:30-07:00 по Гринвичу (по Киеву 08:30-09:00).

Что еще известно

Напомним, на днях в МИД Украины заявили, что на борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся 5 граждан Украины. Признаков заболевания у них не обнаружили.

Также мы писали, что 14 испанцев, которые путешествовали на судне и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти по принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.

Кроме того, на Канарах на днях были протесты из-за того, что судно направлялось к Канарским островам.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Хантавирус Вирус Здоровье
Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
