В Іспанії суд відправив на карантин пасажирів судна зі спалахом хантавірусу

Фото: суд ввів примусовий карантин через хантавірус на Hondius (wikipedia.org)

Іспанців, які подорожували на судні "MV Hondius" та могли контактувати з хантавірусом, зобов'язали пройти примусову ізоляцію. Відповідне рішення ухвалив суд у Мадриді на запит уряду.

Судове рішення та деталі карантину За інформацією видання, суддя центрального суду Мадрида санкціонував міністерський наказ, який робить карантин обов’язковим для 14 громадян Іспанії. Це рішення скасовує попередні заяви міністра оборони Маргарити Роблес про нібито "добровільний" характер ізоляції. Згідно з документом, особи перебуватимуть в окремих палатах Центрального оборонного шпиталю імені Гомеса Ульї протягом семи календарних днів. Термін може бути продовжений залежно від результатів моніторингу. "У разі недотримання положень цієї резолюції застосовуватиметься режим санкцій, викладений у Загальному законі про громадське здоров’я", - йдеться у тексті наказу. Умови та контроль стану здоров'я Уряд запровадив суворий медичний протокол для прибулих: ПЛР-тести будуть проведені одразу після прибуття та на сьомий день ізоляції.

Двічі на день лікарі вимірюватимуть температуру та перевірятимуть наявність симптомів (лихоманка, кашель, біль у м'язах, задишка).

Пацієнтам гарантують можливість спілкування з близькими за допомогою електронних засобів. Влада наголошує, що ризик для населення мінімальний. Іноземні пасажири судна будуть репатрійовані до своїх країн, а іспанців доставлять до Мадрида спецрейсами без контакту з мешканцями Канарських островів. Експерти підкреслюють, що хантавірус, на відміну від коронавірусу, не передається від безсимптомних носіїв.