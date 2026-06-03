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Уряд Мадяра масово звільняє чиновників МЗС, які працювали із Сіярто

05:24 03.06.2026 Ср
2 хв
Звільнять чиновників, які негативно вплинули на репутацію Угорщини та відносини з союзниками
aimg Юлія Маловічко
Фото: екс-глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (flickr by U S Department of State)

Новий уряд Угорщини почав масово звільняти співробітників міністерства закордонних справ, які працювали з екс-главою цього відомства Петером Сіярто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення у Facebook парламентського держсекретаря МЗС Угорщини Дьєрдя Велки.

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"Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями", - заявив Велкі.

За його словами, з більш ніж тисячі співробітників міністерства звільнення зачіпають лише кілька десятків осіб, які за керівництва Петера Сійярто безпосередньо брали участь у політичному управлінні МЗС.

"Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів. Ми зустрілися з кожним зачепленим цим рішенням співробітником особисто, подивилися їм в очі і пояснили причини нашого рішення", - додав парламентський держсекретар МЗС.

Зазначається, що вже 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку.

"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі.

Наостанок він сказав, що мета нового уряду Угорщини - побудова нової, "заслуговуючої на довіру надійної дипломатії, яка служить суспільному благу, справжнім інтересам країни та народу".

Нагадаємо, 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" Петера Мадяра обрали новим прем'єр-міністром країни.

Як відомо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Віктор Орбан програв після тривалого періоду правління країною, а уряд очолив Петер Мадяр.

Раніше повідомлялося, що екс-глава МЗС Угорщини Петер Сійярто продовжить політичну діяльність і отримає мандат у новому складі Національної асамблеї.

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