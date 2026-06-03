Уряд Мадяра масово звільняє чиновників МЗС, які працювали із Сіярто

Новий уряд Угорщини почав масово звільняти співробітників міністерства закордонних справ, які працювали з екс-главою цього відомства Петером Сіярто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення у Facebook парламентського держсекретаря МЗС Угорщини Дьєрдя Велки.
"Останніми тижнями ми також розпочали внутрішній аудит та інституційну реорганізацію в Міністерстві закордонних справ. У межах цього процесу ми ухвалили рішення ініціювати розірвання трудових відносин за взаємною згодою з 45 держслужбовцями", - заявив Велкі.
За його словами, з більш ніж тисячі співробітників міністерства звільнення зачіпають лише кілька десятків осіб, які за керівництва Петера Сійярто безпосередньо брали участь у політичному управлінні МЗС.
"Вони безпосередньо брали участь у процесі, унаслідок якого Угорщина втратила свою репутацію, втратила довіру союзників, опинилася на периферії Європейського союзу і позбулася довіри в очах своїх найважливіших партнерів. Ми зустрілися з кожним зачепленим цим рішенням співробітником особисто, подивилися їм в очі і пояснили причини нашого рішення", - додав парламентський держсекретар МЗС.
Зазначається, що вже 38 чиновників прийняли пропозицію піти у відставку.
"Це не чистка, а коректне і людяне ставлення, а також підтримка тих, хто щодня страждав від того, що відбувалося в міністерстві останніми роками, - чи то як відсторонених від роботи дипломатів, чи то як простих громадян", - підсумував Вєлкі.
Наостанок він сказав, що мета нового уряду Угорщини - побудова нової, "заслуговуючої на довіру надійної дипломатії, яка служить суспільному благу, справжнім інтересам країни та народу".
Нагадаємо, 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" Петера Мадяра обрали новим прем'єр-міністром країни.
Як відомо, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Віктор Орбан програв після тривалого періоду правління країною, а уряд очолив Петер Мадяр.
Раніше повідомлялося, що екс-глава МЗС Угорщини Петер Сійярто продовжить політичну діяльність і отримає мандат у новому складі Національної асамблеї.