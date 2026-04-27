Сійярто збереже місце в політиці після зміни влади в Угорщині

19:23 27.04.2026 Пн
Петер Сійярто відомий своєю антиукраїнською позицією
aimg Анастасія Никончук
Фото: Петер Сійярто (GettyImages)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який незабаром завершує роботу в уряді, продовжить політичну діяльність і отримає мандат у новому складі Національної асамблеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telex.

Читайте також: Сійярто після "звітів" перед Лавровим заявив, що ніколи не служив інтересам РФ

Рішення про парламентський мандат

За словами лідера парламентської фракції партії "Фідес" Гергея Гуяша, Сійярто збереже місце в угорському парламенті після формування нового скликання.

Таким чином, він залишиться в політичній системі країни, незважаючи на звільнення з міністерської посади.

Результати виборів і розподіл місць

На парламентських виборах 12 квітня коаліція "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана разом із Християнсько-демократичною народною партією отримала 52 мандати зі 199.

При цьому партія Орбана забезпечила собі 44 місця в Національній асамблеї, і одне з них посяде нинішній глава МЗС.

Політичний контекст

Петер Сійярто на посаді міністра закордонних справ неодноразово привертав увагу своєю риторикою, яка часто характеризувалася як антиукраїнська і близька до позицій Росії. Його подальша присутність у парламенті зберігає вплив у політичній системі Угорщини.

Нагадуємо, що очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що не діяв в інтересах Росії і спростував такі звинувачення.

Однак зазначимо, що незадовго до виборів в Угорщині міністр закордонних справ Петер Сійярто опинився в центрі критики після появи інформації про витік його переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

