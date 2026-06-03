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Правительство Мадьяра массово увольняет чиновников МИД, работавших с Сийярто

05:24 03.06.2026 Ср
2 мин
Увольнят будут чиновников, которые негативно повлияли на репутацию Венгрии и отношения с союзниками
aimg Юлия Маловичко
Фото: экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто (flickr by U S Department of State)

Новое правительство Венгрии начало массово увольнять сотрудников министерства иностранных дел, работавших с экс-главой этого ведомства Петером Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение в Facebook парламентского госсекретаря МИД Венгрии Дьердя Велки.

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"В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими", - заявил Велки.

По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затрагивают лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.

"Они напрямую участвовали в процессе, в результате которого Венгрия утратила свою репутацию, потеряла доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения", - добавил парламентский госсекретарь МИД.

Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.

"Это не чистка, а корректное и человеческое отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от происходившего в министерстве в последние годы - будь то в качестве отстраненных от работы дипломатов или простых граждан", - подытожил Велки.

На последок он сказал, что цель нового правительства Венгрии - построение новой, "заслуживающей доверия и надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народу".

Напомним, 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя "Тиса" Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страны.

Как известно, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Виктор Орбан проиграл после длительного периода правления страной, а правительство возглавил Петер Мадьяр.

Ранее сообщалось, что экс-глава МИД Венгрии Петер Сийярто продолжит политическую деятельность и получит мандат в новом составе Национальной ассамблеи.

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