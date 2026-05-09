Мадяр офіційно став новим прем'єр-міністром Угорщини
У суботу 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому лідера партії-переможця "Тиса" Петера Мадьяра обрали новим прем'єр-міністром країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex, Clash Report та інші ЗМІ.
За призначення Мадяра на посаду прем'єра проголосувала більшість депутатів новообраного парламенту. "За" були 140, і ще 54 виступили "проти".
Крім того, спікером парламенту стала заступниця голови партії "Тиса" Агнеш Форстхоффер. Її призначення підтримали 193 народних обранців і 2 були "проти".
До слова, одним із перших рішень нового спікера стало повернення прапора Євросоюзу на будівлю парламенту. Це сталося вперше за 12 років.
Також медіа зазначають, що попередній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не присутній на інавгураційній сесії.
Ще чимало важливо уточнити, що за підсумками виборів партія "Тиса" забрала конституційну більшість у парламенті (141 мандал зі 133 необхідних і 199 максимальних).
Ставлення Мадяра до України
Нагадаємо, нещодавно Петер Мадяр заявив, що необхідно розширити права угорської меншини в Україні. Він дав зрозуміти, що тільки за такої умови Будапешт буде готовий підтримати початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Крім цього, у ЗМІ писали, що позиція Мадяра багато в чому повторює вимоги, які раніше озвучував уже колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Зокрема, йшлося про перелік з 11 пунктів, який було представлено Києву 2024 року, де особлива увага приділялася правам угорської громади та можливості навчання угорською мовою.
Також ми писали, що Петер Мадяр зустрівся нещодавно з мером Берегова Золтаном Бабяком. Вони обговорили. Підтримку угорської громади на Закарпатті та можливість відновлення конструктивних відносин між Україною та Угорщиною.
Крім цього, Мадяр повідомив, що запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Береговому в червні, щоб якраз поговорити на ці теми.