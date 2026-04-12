Мадяр упевнено лідирує: опубліковано перші результати виборів в Угорщині

В Угорщині після закриття виборчих дільниць стали відомі перші підсумки парламентських виборів. За підрахунками половини голосів, перемагає опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного виборчого бюро Угорщини (ЦВК).

Станом на 21:50 за Києвом, в Угорщині підрахували 29,21% голосів. І наразі зрозуміла перша тенденція, яка з партій попереду. Зокрема, на цей момент результат такий:

Тим часом Петер Мадяр повідомив у соцмережах, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав його з перемогою телефоном.

за партію "Тиса" проголосували 67,84% виборців - це 135 мандатів у парламенті (всього 199); за партію "Фідес" 28,64% - 57 мандатів.

ЦВК Угорщини підрахувала вже 45,71% голосів. На цю хвилину одна з партій забирає вже конституційну більшість:

Вибори в Угорщині

Нагадаємо, що сьогодні в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори.

Виборчі дільниці були закриті о 19:00 і, як з'ясувалося, сьогодні була історична явка на вибори. Станом на 18:30 прогосували цілих 77,80% угорців, що дорівнює майже 6 млн осіб.

Зазначимо, що в останні дні перед виборами 21 Research Center провело опитування, яке попередньо показало, що партія Орбана на цих виборах програє.

Згідно з опитуванням, "Тиса" може отримати 55% голосів, що дорівнюватиме 132 мандатам у парламенті. Тим часом "Фідес" за підсумками опитування отримала 38% (61 мандат).