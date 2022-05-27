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Абрамович продал "Челси". Сделка официально закрыта

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Лондон, Пятница 27 мая 2022 11:32
Абрамович продал "Челси". Сделка официально закрыта Фото: российский олигарх Роман Абрамович (rbc.ru)
Автор: Артем Горовенко

Российский олигарх Роман Абрамович официально закрыл сделку по продаже английского футбольного клуба "Челси". Общая сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов (около 5 млрд евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства Великобритании.

Согласно отчету о разделении акций от 26 мая Регистрационной палаты Великобритании, теперь "Челси" принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боли.

Конец эпохи Абрамовича в "Челси"

Роман Абрамович является одним из самых состоятельных российских олигархов. Он приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов и вложил в него более 1,5 млрд фунтов.

До Абрамовича у футбольного клуба было одно звание чемпиона Англии, а также несколько внутренних и международных кубков.

С приходом российского олигарха "Челси" пять раз победил в АПЛ, завоевал пять кубков Англии, три кубка Футбольной лиги, два суперкубка Англии. На международной арене - по два раза победил в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы, в 2021 году взял Суперкубок УЕФА и победил в клубном чемпионате мира.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Это было одним из условий правительства Великобритании, которое наложило на него санкции после вторжения России в Украину. Сам он обещал вырученные деньги передать благотворительному фонду, который занимается поддержкой Украины.

Также сообщалось, что Украине передадут из общей суммы сделки за "Челси" порядка 3 млрд долларов.

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Челси Роман Абрамович
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