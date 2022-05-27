В Кремле снова заговорили о наступлении на Киев, - СМИ

В Кремле на фоне незначительных успехов на Донбассе вновь заговорили о возможности наступления на Киев с целью реализации "плана-максимум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "Медуза" .

По данным трех источников "Медузы", такие обсуждения происходят во внутриполитическом блоке администрации президента РФ Владимира Путина, а также в руководстве "Единой России". Сейчас россияне нацелены на реализацию "плана-минимум" - полный захват Донецкой и Луганской области до конца мая.

А вот "планом-максимум", как отмечает" Медуза", все еще остается захват Киева, несмотря на то, что предыдущее наступление на столицу Украины завершилось огромным провалом для россиян.

"Мы все равно их (Украину - ред.) доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", - сказал российскому агентству один из собеседников.

Для нового наступления могут задействовать срочников

Однако источники "Медузы" не знают, как сегодня оценивают перспективы нового наступления на Киев в российском Министерстве обороны. Как отмечает российское агентство, Минобороны еще в конце мая смирилось с тем, что Киев не получится "взять малой кровью". По мнению собеседников "Медузы", для реализации этого плана руководство РФ может вновь задействовать срочников.

"Сейчас воюют в основном контрактники. Их хватает для медленного продвижения. Но если двигаться надо будет быстрее, можно задействовать срочников. Это все равно армия", - пояснил близкий к администрации Путина источник "Медузы", добавив, что объявления мобилизации ждать не стоит.

Что мотивирует руководство РФ

Намерения начать новое наступление на Киев, по данным российского агентства, связаны с тем, что Кремль имеет сомнения относительно масштабной поддержки Украины финансами и оружием со стороны Запада, если война затянется.

"Рано или поздно Европе надоест помогать - это и деньги, и производство оружия, которое само нужно. Ближе к осени надо будет договариваться (с Россией - ред.) по газу и нефти к отопительному сезону", - обосновал один из аргументов собеседник "Медузы".