ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия готовит до 1,5 тысячи резервистов для переброски в Украину, - разведка

Новина українською →
Киев, Пятница 27 мая 2022 16:08
Россия готовит до 1,5 тысячи резервистов для переброски в Украину, - разведка Фото: спикер Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Александр Мороз

Российская армия готовит на полигонах до 1,5 тысячи резервистов, которых перебросят воевать против Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.

Как заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, по данным украинской разведки, на военных полигонах Погоново и Богучар (Воронежская область) проводится подготовка до 1,5 тысячи резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вошли в Северодонецк (Луганская область) и захватили гостиницу на окраине города. На данный момент украинские силы пытаются выбить их оттуда.

Также стало известно, что Лиман (Донецкая область) почти полностью перешел под контроль оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война России против Украины
NEWS
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
Оборона, пенсии, выплаты переселенцам: расходы бюджета увеличат почти на 300 млрд гривен
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада