Россия готовит до 1,5 тысячи резервистов для переброски в Украину, - разведка
Российская армия готовит на полигонах до 1,5 тысячи резервистов, которых перебросят воевать против Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.
Как заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, по данным украинской разведки, на военных полигонах Погоново и Богучар (Воронежская область) проводится подготовка до 1,5 тысячи резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вошли в Северодонецк (Луганская область) и захватили гостиницу на окраине города. На данный момент украинские силы пытаются выбить их оттуда.
Также стало известно, что Лиман (Донецкая область) почти полностью перешел под контроль оккупантов.
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