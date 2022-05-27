Россия готовит до 1,5 тысячи резервистов для переброски в Украину, - разведка

Российская армия готовит на полигонах до 1,5 тысячи резервистов, которых перебросят воевать против Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны.

Как заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник, по данным украинской разведки, на военных полигонах Погоново и Богучар (Воронежская область) проводится подготовка до 1,5 тысячи резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметил он.