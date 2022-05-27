Лиман в основном захвачен российскими войсками, - ОВА
Российские войска захватили большую часть Лимана (Донецкая область). Украинские силы отступили на укрепленные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".
Как заявил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, большая часть Лимана не контролируется украинскими военными.
"Как и Светлодарское направление: прошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины", - отметил он.
При этом украинские военные остаются на Лиманском направлении. По его словам, противник продолжает вести обстрелы вдоль всей линии фронта в Донецкой области, под ударами Бахмут, Покровск и Краматорск.
Отметим, еще вчера противник вошел в Лиман и вывесил российские флаги на здании местного городского совета. Украинская сторона не подтверждала данные о захвате города.
Напомним, ранее на этой неделе российские оккупанты захватили Светлодарск Донецкой области.
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