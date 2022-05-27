Российские диверсанты захватили гостиницу на окраине Северодонецка
Российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) захватила гостиницу "Мир" на окраине Северодонецка (Луганская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
По его словам, бои в этом районе города продолжаются.
"Нашим защитникам удалось ликвидировать двух российских ротных. Сейчас мы пока не контролируем территорию отеля. Но работаем над тем, чтобы выбить рашистов", - отметил Гайдай.
Он также добавил, что российские войска ведут наступление на Северодонецк по разным направлениям.
Напомним, тяжелые бои в окрестностях Северодонецка продолжаются уже несколько дней. Противник постоянно ведет огонь, около 60% жилищного фонда разрушено.
Также сообщалось, что за три месяца войны в городе погибли около 1,5 тысячи человек.
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