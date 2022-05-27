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В Херсонской области украинская авиация сбила российский истребитель Су-35

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Херсонская область, Пятница 27 мая 2022 16:29
В Херсонской области украинская авиация сбила российский истребитель Су-35 Фото: ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-35 (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Российский самолет "охотился" на украинские штурмовики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.

Вражеский самолет уничтожили около 14:00 в пятницу, 27 мая. Его сбил украинский истребитель МиГ-29.

Напомним, недавно украинские военные с помощью "Stinger" уничтожили российский истребитель в Луганской области.

По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 206 вражеских самолетов.

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