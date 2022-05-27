В Херсонской области украинская авиация сбила российский истребитель Су-35
Фото: ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-35 (wikimedia org)
Украинские защитники сбили вражеский истребитель Су-35 в небе над Херсонской областью. Российский самолет "охотился" на украинские штурмовики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
Вражеский самолет уничтожили около 14:00 в пятницу, 27 мая. Его сбил украинский истребитель МиГ-29.
Напомним, недавно украинские военные с помощью "Stinger" уничтожили российский истребитель в Луганской области.
По данным Генштаба, всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 206 вражеских самолетов.
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