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У Білорусі помітили зміни після ультиматуму Зеленського для Лукашенка

17:52 24.06.2026 Ср
2 хв
Останніми днями російські дрони оминають кордон з Білоруссю
aimg Валерій Ульяненко
У Білорусі помітили зміни після ультиматуму Зеленського для Лукашенка Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (Getty Images)
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Російські ударні дрони останні три доби не літають вздовж білорусько-українського кордону. Ймовірно, ретранслятори на території Білорусі відключили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Флагшток".

Наприкінці весни та на початку літа 2026 року прольоти російських дронів на цій ділянці були масовими. Частина з них навіть залітала на територію сусідньої країни.

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Останній такий випадок зафіксували вранці 21 червня. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух дронів на півночі Чернігівщини у напрямку Славутича. Один із цих дронів згодом опинився на території Білорусі та пролетів над Гомельською і Брестською областями.

Усі наступні дні Росія продовжувала атакувати Чернігівську область, проте вона направляла свої дрони-камікадзе вже іншими маршрутами, оминаючи кордон з Білоруссю.

Монітори припускають, що зміна траєкторій пов'язана з тим, що окупанти перестали використовувати ретранслятори на білоруській території. Раніше за допомогою них війська РФ коригували свої атаки по Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив Білорусь про можливі наслідки через розміщення на її території чотирьох ретрансляторів, які РФ використовує для наведення дронів.

Глава держави дав Мінську тиждень на демонтаж цього обладнання, попередивши, що в іншому разі Україна може самостійно вжити необхідних заходів.

У Єврокомісії підтримали право України на самооборону у відповідь на ультиматум Зеленського для Лукашенка. Там наголосили, що Білорусь і надалі сприяє російській агресії проти України.

Водночас представники білоруської опозиції передали Україні дані щодо можливої підготовки Мінська до поступового втягування у війну. Серед ознак - розширення військового потенціалу та переорієнтація економіки на воєнні потреби.

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