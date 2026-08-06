Експослу в США Стефанішиній обрали запобіжний захід

Суд обрав запобіжний захід колишньому послу України у США Ользі Стефанішиній у вигляді 6 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Також Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

Експосла у США підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.