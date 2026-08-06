Експослу в США Стефанішиній обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід колишньому послу України у США Ользі Стефанішиній у вигляді 6 млн гривень застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Також Стефанішина має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.
Експосла у США підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
За версією слідства, вона не задекларувала дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.
Підозри Стефанішиній
Нагадаємо, колишній посол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП 5 серпня.
Стефанішина вже відреагувала на підозру.
Крім того, 3 серпня президент України Володимир Зеленський відправив Стефанішину у відставку.
Також повідомлялося, що у липні 2025 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій колишньої віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної.