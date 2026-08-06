Майбутнє ЗСУ – за екзоскелетами: інтерв'ю з топ-менеджерами Rarog Tactical Gear

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Україна має одні з найжорсткіших стандартів прийомки бронежилетів у світі, і вітчизняна продукція відповідає цим параметрам.

РБК-Україна поспілкувалось з представниками компанії Rarog Tactical Gear – керівником відділу продажів Дмитром Єжковим та керівником відділу RnD з позивним "Світязь" – про динаміку розвитку бронежилетів у ЗСУ, про "погані" засоби захисту та про те, чим у майбутньому користуватимуться українські захисники.

Головне: Виробники бронезахисту рухаються в сторону одного рішення – екзоскелетів . Українські військові також у майбутньому матимуть такі вітчизняні рішення.

. Українські військові також у майбутньому матимуть такі вітчизняні рішення. Rarog створила найлегший бронежилет в Україні. Він розроблений для використання на другій й третій лінії.

Він розроблений для використання на другій й третій лінії. В Україні немає компаній, які виготовляють арамід або високомолекулярний поліетилен. Цей матеріал везуть з США, Європи, Китаю та Ізраїлю.

– Як змінюються бронежилети за останні роки?

– Бронежилети ми почали робити, починаючи з 2014 року, і потім вже компанія суттєво трансформувалася після початку повномасштабного вторгнення. В 2014 році узагальнене поняття бронежилета серед військовослужбовців було відсутнім.

Люди називали бронежилетом і плитоноску, і такі речі, які були, в принципі, не притаманні самому бронежилету. А модульний бронежилет народився в такому вигляді, як ми розуміємо, вже після 2022 року.

Звісно, що війна внесла свої корективи. Якщо говорити за продукти нашої компанії, то вони народжуються більше від запиту і досвіду, який ми отримуємо в зоні бойових дій.

Тобто, ми спілкуємося з військовими та робимо продукти під їхні запити. Якщо ми бачимо, що раз на передовій є величезна кількість вражаючих уламків, то ми створюємо захист, який захищає від цих уламків.

Раніше більше використовували плитоноски, де було важливо мати плиту 6-го класу захисту, тому що частіше відбувались штурми посадок, та й взагалі військові частіше вступали у стрілецький бій, то наразі вже ці плити не є актуальними.

Нині більшість штурмів відбувається саме з ударними дронами, які загрожують військовим саме уламками.

Сьогодні також є потреба у розвантаженні, тому що ти одягаєш на себе більшу масу, більше балістичного захисту. В усьому світі виробники бронезахисту і військові рухаються в сторону одного рішення – екзоскелетів, які дозволять цю масу носити, не втрачаючи мобільність і не втрачаючи як мінімум здоров'я, адже навантаження на спину та хребет з кожним додатковим кілограмом суттєво зростають.

Фото: Rarog розробляє кілька нових моделей бронежилетів (прес-служба компанії)

Звичайно, бронежилет не може бути повністю комфортним, адже ти постійно носиш на собі 10-15 кілограмів. Але ми намагаємося дати максимальний комфорт для того, щоб зберегти не лише життя військового, але і його здоров'я.

Серед наших цікавих розробок – стропа для евакуації, яка фіксується до ремінно-плечової системи або ж до поясу. І коли військовий отримує поранення, його тягнуть не за сам бронежилет, а за окремий елемент, який не створює військовому додаткового дискомфорту.

Також ми створили найлегший бронежилет в Україні. Він був створений для використання на другій й третій лінії, у нього ми інтегрували найлегші плити 6 класу. Тобто у нас є бронежилет, який важить 6,5 кілограма і витримує постріл з кулемета з 10 метрів. До того ж він анатомічно прилягає до тіла, його можна одягати під сорочку, під кітель.

– Міноборони нещодавно вперше закупило партію жіночих бронежилетів. Для вас це теж новий продукт?

– Якщо ми говоримо за жіночі та чоловічі бронежилети, то цей розподіл ми давно пройшли. У нас є змінні пади, і будь-який наш бронежилет можна модифікувати під чоловічу або жіночу анатомію доволі просто.

Під падом варто розуміти такий внутрішній анатомічний демпфер, який кріпиться всередині бронежилета на липучку, на систему Велкро. Якщо ми говоримо про чоловічий бронежилет, він рівніший, зі спеціальними отворами для вентиляції повітря. Жіночий бронежилет має додаткові подушки для того, щоб захист максимально ергономічно прилягав до тіла і не створював тиску.

– Які матеріали ви використовуєте в бронежилетах – це переважно українське виробництво чи імпортні компоненти?

– Якщо говорити відверто, то на початок повномасштабного вторгнення українські компанії не були готові до того, щоб забезпечувати якісні матеріали для бронежилетів.

На той час наша компанія використовувала лише іноземні тканини і матеріали. Якщо ми говоримо про тканини, то сьогодні це переважно українські, або американські матеріали. Вони вже пройшли тестування, сертифікацію і відповідають певним військовим стандартам. Ми вирішили не ризикувати, а використовувати вже перевірені компоненти.

Стосовно захисного матеріалу, то наразі в Україні немає компаній, які виготовляють арамід або високомолекулярний поліетилен, з якого фактично виготовляються балістичні пакети.

В Україні наразі виготовляють керамічні бронеплити та тканини. Наша сестринська компанія Rarog Armor, до прикладу, єдина компанія в Україні яка виготовляє керамічні бронеплити військового стандарту за допомогою сучасного італійського автоклаву.

Сьогодні високомолекулярний поліетилен, як правило, везуть з США, Європи, Китаю та Ізраїлю. Ми використовуємо один з найкращих поліетиленів у світі – ізраїльський матеріал.

Тип поліетилену є дуже важливим для характеристик бронежилета, тому що один і той самий виріб з різними типами жорсткості балістичних елементів може зовсім по-іншому себе проявляти. Можна розробити бронежилет, який буде м'яким і зручним, але замінивши в ньому лише балістичну компоновку, можна поламати концепт виробу.

– Часто можна почути формулювання "поганий", чи "підроблений" бронежилет. Як визначити неякісний виріб?

– Будь-який бронежилет постачається згідно з контрактом, відбувається процедура приймання. Під час цього випадковим чином вибираються бронежилети з партії і проводиться їх випробування. Відповідно, бронежилет може це випробування або пройти, або не пройти. Під час випробувань може бути простріл плити або поліетиленового пакета.

Взагалі, сьогодні в Україні діють одні з найжорсткіших в світі вимог по прийманню бронежилетів по якості їхнього захисту.

До прикладу, у США прописана заброньова травма на рівні 4,5 см. Це травма, яка виникає після того, коли куля влучає в бронежилет і йде вигин матеріалу. У них це 45 міліметрів, фактично після такої травми всі ребра будуть поламані повністю. В Україні цей параметр – 25 мм, і такого у світі немає ніде.

– Ви постачали свою продукцію для армії однієї з країн НАТО. Наскільки важко було "пробити" місцеве лобі?

– Цей експорт відбувався ще до великої війни. Після початку повномасштабного вторгнення ми виробляємо бронежилети для внутрішнього ринку. Бронежилет є товаром подвійного призначення, і його експорт заборонений.

Фото: Rarog постачав бронежилети до армії країни НАТО (прес-служба компанії)

Це було у 2019 році, ми зробили експортний контракт для Сил спеціальних операцій Болгарії. Ми тоді виграли тендер, здійснили постачання, вони були неймовірно задоволені.

Головною нашою перевагою стало те, що ми готові були кастомізувати продукт під потреби замовника, вносити корективи. Інші виробники пропонували готові рішення і не були готові вносити зміни.

Сьогодні у нас є запити на продукцію від наших друзів з європейських країн, але ми не можемо налагодити експорт – зараз це дуже регульована сфера. Єдине, що ми можемо постачати, це якесь тактичне спорядження, підсумки. Також частково можна експортувати набори для гуманітарного розмінування.

– Чи готові ви до експорту бронежилетів?

– Так, звісно, ми і технологічно, і по об'ємах виробництва готові до експорту. Зараз насправді в Україні є декілька великих виробників, які повністю забезпечують наші сили оборони, і вони мають можливості експортувати свою продукцію.

Це й додаткові інвестиції, і збільшення робочих місць, і завантаження наших виробництв. Більше того, це приплив валютної виручки в Україну. При тому ми завжди ставимо на перше місце Україну, закриваючи потреби українського ринку.

– У вас є цікавий напрям – бронювання техніки. Розкажіть про нього.

– Цей напрямок для нас став новим. Але ми регулярно почали отримувати запити від військових про те, що їм потрібен захист від дронів та їх уламків. Як правило, пікапи, або інші мобільні машини мають РЕБ чи інші засоби для того, щоб збити дрон.

Тому їм потрібен захист саме від уламків того, що вони збили. Сама по собі балістика, яка виробляється з надвисокомолекулярного поліетилену, взагалі не є важкою. Вона в середньому важить орієнтовно десь 6-8 кг на квадратний метр.

Тобто вона не створює такого навантаження на автомобіль, як бронювання зі сталі. Насправді бронювати авто більш серйозно сьогодні майже немає сенсу. Адже ворог використовує такі боєприпаси, від яких не захистить ні поліетилен, ні бронеплити. Однак можна захиститися саме від уламків.

Фото: Rarog бронює пікапи та позашляховики за допомогою поліетилену (прес-служба компанії)

Також нещодавно ми забронювали артилерійську установку. На ній ми захистили елементи керування, ствол, окремі гідравлічні компоненти – все те, що може бути уражено під час контрбатарейної боротьби уламками.

– Давайте заглянемо у майбутнє. Над якими продуктами зараз працюють ваші інженери?

– Перший важливий напрям – це екзоскелет, тобто система пасивного розвантаження бронезахисту по тілу, яка дасть змогу використовувати більше елементів 3 класу: по стегнах, по плечах, таким чином захищаючи військового від важких уламків, при цьому зберігаючи його мобільність.

Друге – це робота з керамікою, з поліетиленом для того, щоб покращити технологічність та зменшити масу бронежилетів при тому самому або навіть вищому рівні захисту.

Також ми постійно працюємо, щоб зберегти нашу якість. В умовах війни це дуже важливо. У цивільному житті завжди щось можна замінити по гарантії, в умовах окопа такої опції не існує, тому у нас фактично немає права на помилку.