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В Беларуси заметили изменения после ультиматума Зеленского для Лукашенко

17:52 24.06.2026 Ср
2 мин
В последние дни российские дроны обходят границу с Беларусью
aimg Валерий Ульяненко
В Беларуси заметили изменения после ультиматума Зеленского для Лукашенко Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
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Российские ударные дроны последние трое суток не летают вдоль белорусско-украинской границы. Вероятно, ретрансляторы на территории Белоруссии отключили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Флагшток".

В конце весны и начале лета 2026 года пролеты русских дронов на этом участке были массовыми. Часть даже залетала на территорию соседней страны.

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Последний подобный случай зафиксировали утром 21 июня. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов на севере Черниговщины в направлении Славутича. Один из этих дронов впоследствии оказался на территории Беларуси и пролетел над Гомельской и Брестской областями.

Все последующие дни Россия продолжала атаковать Черниговскую область, однако она направляла свои дроны-камикадзе уже по другим маршрутам, минуя границу с Беларусью.

Мониторы предполагают, что смена траекторий связана с тем, что оккупанты перестали использовать ретрансляторы на белорусской территории. Ранее с помощью них войска РФ корректировали свои атаки по Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил Беларусь о возможных последствиях из-за размещения на ее территории четырех ретрансляторов, которые РФ использует для наводки дронов.

Глава государства дал Минску неделю на демонтаж этого оборудования, предупредив, что в противном случае Украина может самостоятельно принять необходимые меры.

В Еврокомиссии поддержали право Украины на самооборону в ответ на ультиматум Зеленского для Лукашенко. Там подчеркнули, что Беларусь и дальше способствует российской агрессии против Украины.

В то же время представители белорусской оппозиции передали Украине данные о возможной подготовке Минска к постепенному втягиванию в войну. Среди признаков - расширение военного потенциала и переориентация экономики на военные нужды.

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