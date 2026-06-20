Зеленський попередив Білорусь про серйозні наслідки через допомогу окупантам

Росія розгорнула в Білорусі чотири ретранслятори для коригування ударів дронами по українських містах. Київ попередив Мінськ про серйозні наслідки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

Чотири ретранслятори на кордоні

За словами президента, вздовж українського кордону на території Білорусі встановлено спеціальне обладнання, яке допомагає росіянам коригувати удари безпілотниками.

Розвідці відомо про чотири такі ретранслятори у Гомельській та Брестській областях.

Саме через цю техніку окупанти атакували Житомирську, Рівненську та Волинську області, цілячись в енергетику, залізницю та цивільні об'єкти.

"Білорусь має час, щоб демонтувати це обладнання", - підкреслив глава держави.

Промисловість та пальне для окупантів

Україна також відстежує кожне білоруське підприємство, яке працює на російську армію та постачає компоненти для бронетехніки й ракетних систем.

Ще одним фактором прямого втягування у війну є забезпечення загарбників пальним. За даними Києва, протягом січня - травня постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів, а дизельного пального - утричі порівняно з минулим роком.

Зеленський додав, що неофіційними каналами фактичне керівництво Білорусі заявляє про позицію проти війни, проте реальні дії країни мають це підтвердити.