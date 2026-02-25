"Укрзалізниця" змінила рух поїздів 25 лютого: що важливо знати пасажирам

Ситуація на залізниці

Російські війська останнім часом посилили обстріли залізничної інфраструктури України. Зокрема, протягом кількох днів під ударами перебував Конотоп.

27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Внаслідок удару загинули та постраждали пасажири.

Після атаки "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни у розкладі приміського сполучення на Харківщині.

У ніч на 8 лютого російські війська знову завдали удару - цього разу по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, що також призвело до скасування низки поїздів.

Через безпекову ситуацію 23 лютого було змінено частину маршрутів, а на окремих напрямках у різних областях пасажирів тимчасово перевозили автобусами.