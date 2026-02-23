ua en ru
Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютого

Понеділок 23 лютого 2026 09:52
Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютого Сьогодні деякі поїзди УЗ курсують інакше (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Низку залізничних маршрутів 23 лютого змінили через безпекову ситуацію. На окремих напрямках у різних областях пасажирів УЗ можуть везти автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: Забути про багаж і лягти на підлогу: як вижити у поїзді під час обстрілу (інструкція УЗ)

Херсонська область

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 23 лютого, у Хенсонській області моніторингові групи працюють у посиленому режимі.

"Тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації", - пояснили в "Укрзалізниці".

Так, перевезення пасажирів здійснюється автобусами між Миколаєвом та Херсоном.

"У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах", - порадили громадянам.

Сумська і Чернігівська області

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують:

  • до Конотопа;
  • з Конотопа.

Тим часом на ніжинському напрямку - діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківська і Донецька області

У Харківській і Донецькій областях - від Лозової в краматорському напрямку - пасажири їдуть автобусами.

При цьому регіональні експреси ізюмського напрямку - їдуть за розкладом.

Запорізька область

Рух між Дніпром і Запоріжжям, згідно з інформацією УЗ, організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.

Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютогоОперативна інформація щодо руху поїздів 23 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пасажирів просять орієнтуватись на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

"Їдемо далі", - підсумували у компанії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України.

Крім того, ми пояснювали, чи потрібний квиток на поїзд собаці - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Укрзалізниця Інфраструктура Атака дронів Поїзди Подорожі Ракетна атака Потяги Пасажири
