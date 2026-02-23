Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютого

Низку залізничних маршрутів 23 лютого змінили через безпекову ситуацію. На окремих напрямках у різних областях пасажирів УЗ можуть везти автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Херсонська область

Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 23 лютого, у Хенсонській області моніторингові групи працюють у посиленому режимі.

"Тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації", - пояснили в "Укрзалізниці".

Так, перевезення пасажирів здійснюється автобусами між Миколаєвом та Херсоном.

"У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах", - порадили громадянам.

Сумська і Чернігівська області

У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують:

до Конотопа;

з Конотопа.

Тим часом на ніжинському напрямку - діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківська і Донецька області

У Харківській і Донецькій областях - від Лозової в краматорському напрямку - пасажири їдуть автобусами.

При цьому регіональні експреси ізюмського напрямку - їдуть за розкладом.

Запорізька область

Рух між Дніпром і Запоріжжям, згідно з інформацією УЗ, організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.

Оперативна інформація щодо руху поїздів 23 лютого (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пасажирів просять орієнтуватись на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.

"Їдемо далі", - підсумували у компанії.