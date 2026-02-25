"Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля: что важно знать пассажирам

Херсонщина: движение зависит от ситуации с безопасностью

На Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах.

Сумская и Черниговская области: изменения маршрутов

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина: автобусные трансферы

От станции Лозовая в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами.

Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска.

В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье: ограничение движения поездов

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для нескольких поездов, среди них:

№86/85 Львов - Запорожье;

№128/127 Львов - Запорожье;

№6 Ясиня - Запорожье;

№40/39 Солотвино - Запорожье.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

Что советуют пассажирам

Укрзализныця просит пассажиров: