"Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля: что важно знать пассажирам

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 25 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах действуют временные ограничения и изменены маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
На Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом текущей ситуации с безопасностью.
Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах.
В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.
От станции Лозовая в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами.
Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска.
В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.
Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для нескольких поездов, среди них:
Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.
Укрзализныця просит пассажиров:
Российские войска в последнее время усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, в течение нескольких дней под ударами находился Конотоп.
27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара погибли и пострадали пассажиры.
После атаки "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине.
В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар - на этот раз по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, что также привело к отмене ряда поездов.
Из-за ситуации с безопасностью 23 февраля была изменена часть маршрутов, а на отдельных направлениях в разных областях пассажиров временно перевозили автобусами.