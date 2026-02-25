RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля: что важно знать пассажирам

Иллюстративное фото: "Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 25 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах действуют временные ограничения и изменены маршруты.

Херсонщина: движение зависит от ситуации с безопасностью

На Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах.

Сумская и Черниговская области: изменения маршрутов

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина: автобусные трансферы

От станции Лозовая в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами.

Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска.

В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье: ограничение движения поездов

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для нескольких поездов, среди них:

  • №86/85 Львов - Запорожье;
  • №128/127 Львов - Запорожье;
  • №6 Ясиня - Запорожье;
  • №40/39 Солотвино - Запорожье.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

Что советуют пассажирам

Укрзализныця просит пассажиров:

  • следить за сообщениями в приложении УЗ;
  • включить push-уведомления;
  • ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

 

Ситуация на железной дороге

Российские войска в последнее время усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, в течение нескольких дней под ударами находился Конотоп.

27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара погибли и пострадали пассажиры.

После атаки "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине.

В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар - на этот раз по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, что также привело к отмене ряда поездов.

Из-за ситуации с безопасностью 23 февраля была изменена часть маршрутов, а на отдельных направлениях в разных областях пассажиров временно перевозили автобусами.

УкрзализныцяПоездПассажирыВойна в Украине