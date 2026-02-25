"Укрзалізниця" змінила рух поїздів 25 лютого: що важливо знати пасажирам

"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів на 25 лютого. Через безпекову ситуацію в окремих регіонах діють тимчасові обмеження та змінені маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Сполучення між Дніпром та Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.

Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для кількох поїздів, серед них:

Від станції Лозова у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами.

У цих регіонах регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах.

На Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовують із урахуванням поточної ситуації з безпекою.

Ситуація на залізниці

Російські війська останнім часом посилили обстріли залізничної інфраструктури України. Зокрема, протягом кількох днів під ударами перебував Конотоп.

27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Внаслідок удару загинули та постраждали пасажири.

Після атаки "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни у розкладі приміського сполучення на Харківщині.

У ніч на 8 лютого російські війська знову завдали удару - цього разу по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, що також призвело до скасування низки поїздів.

Через безпекову ситуацію 23 лютого було змінено частину маршрутів, а на окремих напрямках у різних областях пасажирів тимчасово перевозили автобусами.