"Укрзалізниця" змінила рух поїздів 25 лютого: що важливо знати пасажирам
"Укрзалізниця" оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів на 25 лютого. Через безпекову ситуацію в окремих регіонах діють тимчасові обмеження та змінені маршрути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Херсонщина: рух залежить від безпекової ситуації
На Херсонщині моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовують із урахуванням поточної ситуації з безпекою.
Пасажирів закликають уважно стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями на вокзалах.
Сумщина та Чернігівщина: зміни маршрутів
У цих регіонах регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.
Харківщина та Донеччина: автобусні трансфери
Від станції Лозова у напрямку Краматорська пасажирів доправляють автобусами.
Поїзд №101/102 Барвінкове - Херсон гарантовано очікує на трансфер із Краматорська.
Водночас регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.
Запоріжжя: обмеження руху поїздів
Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до та зі станції Дніпро-Головний для кількох поїздів, серед них:
- №86/85 Львів - Запоріжжя;
- №128/127 Львів - Запоріжжя;
- №6 Ясіня - Запоріжжя;
- №40/39 Солотвино - Запоріжжя.
Сполучення між Дніпром та Запоріжжям наразі переважно забезпечується автобусними трансферами.
Що радять пасажирам
Укрзалізниця просить пасажирів:
- стежити за повідомленнями у застосунку УЗ;
- увімкнути push-сповіщення;
- орієнтуватися на вказівки поїзних бригад та працівників вокзалів.
Ситуація на залізниці
Російські війська останнім часом посилили обстріли залізничної інфраструктури України. Зокрема, протягом кількох днів під ударами перебував Конотоп.
27 січня окупанти атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" у Харківській області. Внаслідок удару загинули та постраждали пасажири.
Після атаки "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини рейсів і тимчасові зміни у розкладі приміського сполучення на Харківщині.
У ніч на 8 лютого російські війська знову завдали удару - цього разу по залізничній інфраструктурі Чернігівської області, що також призвело до скасування низки поїздів.
Через безпекову ситуацію 23 лютого було змінено частину маршрутів, а на окремих напрямках у різних областях пасажирів тимчасово перевозили автобусами.