ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

"Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля: что важно знать пассажирам

Украина, Среда 25 февраля 2026 10:57
UA EN RU
"Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля: что важно знать пассажирам Иллюстративное фото: "Укрзализныця" изменила движение поездов 25 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов на 25 февраля. Из-за ситуации с безопасностью в отдельных регионах действуют временные ограничения и изменены маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Читайте также: Бьют по людям и поездам: РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины

Херсонщина: движение зависит от ситуации с безопасностью

На Херсонщине мониторинговые группы УЗ работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом текущей ситуации с безопасностью.

Пассажиров призывают внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на вокзалах.

Сумская и Черниговская области: изменения маршрутов

В этих регионах региональные поезда временно курсируют до и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина: автобусные трансферы

От станции Лозовая в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами.

Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно ожидает трансфер из Краматорска.

В то же время региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье: ограничение движения поездов

Из-за ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до и со станции Днепр-Главный для нескольких поездов, среди них:

  • №86/85 Львов - Запорожье;
  • №128/127 Львов - Запорожье;
  • №6 Ясиня - Запорожье;
  • №40/39 Солотвино - Запорожье.

Сообщение между Днепром и Запорожьем пока преимущественно обеспечивается автобусными трансферами.

Что советуют пассажирам

Укрзализныця просит пассажиров:

  • следить за сообщениями в приложении УЗ;
  • включить push-уведомления;
  • ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов.

Ситуация на железной дороге

Российские войска в последнее время усилили обстрелы железнодорожной инфраструктуры Украины. В частности, в течение нескольких дней под ударами находился Конотоп.

27 января оккупанты атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвенково" в Харьковской области. В результате удара погибли и пострадали пассажиры.

После атаки "Укрзализныця" сообщила об отмене части рейсов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине.

В ночь на 8 февраля российские войска снова нанесли удар - на этот раз по железнодорожной инфраструктуре Черниговской области, что также привело к отмене ряда поездов.

Из-за ситуации с безопасностью 23 февраля была изменена часть маршрутов, а на отдельных направлениях в разных областях пассажиров временно перевозили автобусами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезд Пассажиры Война в Украине
Новости
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ