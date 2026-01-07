УЗ запускає інтернет у поїзді в Карпати, але за нього доведеться платить

Wi-Fi у всіх вагонах

У тестовому режимі доступ до мережі отримали пасажири всіх вагонів обох складів поїзда "Гуцульщина".

Кожному пасажиру надають 10 хвилин безкоштовного інтернету, щоб перевірити якість послуги та за потреби надіслати термінові повідомлення.

Скільки коштує доступ

Повноцінний доступ до швидкісного інтернету на час поїздки коштує 120 гривень на добу без обмеження трафіку.

Перші 5 ГБ надаються без обмежень по швидкості.

Оплатити послугу можна:

банківською карткою онлайн;

через Apple Pay;

або Google Pay.

Як працює система

Зв’язок у поїзді забезпечує обладнання Starlink, яке вже тестували на дипломатичних рейсах "Укрзалізниці". За даними компанії, технологія довела свою ефективність у складних умовах в Україні.

Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій "Укрзалізниці". Якщо попит буде стабільним, проект масштабують на інші поїзди через прозорий конкурс постачальників.

Масштабування проекту

Проект реалізується спільно з Міністерством розвитку громад та територій України.

Крім того, Укрзалізниця за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнала швидкісним інтернетом усі 16 поїздів "Інтерсіті+".

Скільки коштує інтернет від провайдерів

Додамо, що вартість інтернету в Україні коливається від 90 гривень за місяць по акційній ціні від провайдерів.

Вартість інтернету: