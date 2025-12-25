"УЗ 3000": стало відомо, скільки квитків уже придбали українці і які напрями найпопулярніші

Українці активно користуються державною програмою доступних подорожей "3000 км Україною". Вже придбано понад 40 тисяч квитків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби у Telegram .

Які маршрути мають найбільший попит

Серед найпопулярніших напрямків:

Фастів - Конотоп;

Одеса - Запоріжжя;

Київ / Жмеринка - Шостка;

Запоріжжя - Львів;

Суми - Рахів.

Саме ці маршрути об’єднують великі міста з прифронтовими громадами, що є одним із ключових завдань програми.

Як працює програма

"3000 км Україною" дозволяє українцям здійснювати безоплатні поїздки у межах 3 000 км у непікові періоди. Основний акцент зроблено на напрямках до прифронтових територій.

Квитки можна оформити через застосунок "Укрзалізниці".

Навіщо запровадили програму

Програма має одразу кілька цілей:

підтримка мешканців громад поблизу лінії фронту;

більш рівномірний розподіл пасажиропотоку;

ефективніше використання наявних ресурсів залізниці.

При цьому для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

Що буде далі

У майбутньому програму планують розширити на всю країну. У непікові сезони "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць щомісяця, що створює додаткові можливості для подорожей українців за доступними цінами та зменшує навантаження у пікові періоди перевезень.