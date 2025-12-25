ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"УЗ 3000": стало відомо, скільки квитків уже придбали українці і які напрями найпопулярніші

Четвер 25 грудня 2025 17:00
UA EN RU
"УЗ 3000": стало відомо, скільки квитків уже придбали українці і які напрями найпопулярніші Більш як 40 тисяч квитків уже "купили" за програмою "УЗ 3000" (фото: Укрзалізниця facebook com Ministry for restoration)
Автор: Василина Копитко

Українці активно користуються державною програмою доступних подорожей "3000 км Україною". Вже придбано понад 40 тисяч квитків.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби у Telegram.

Які маршрути мають найбільший попит

Серед найпопулярніших напрямків:

  • Фастів - Конотоп;
  • Одеса - Запоріжжя;
  • Київ / Жмеринка - Шостка;
  • Запоріжжя - Львів;
  • Суми - Рахів.

Саме ці маршрути об’єднують великі міста з прифронтовими громадами, що є одним із ключових завдань програми.

Як працює програма

"3000 км Україною" дозволяє українцям здійснювати безоплатні поїздки у межах 3 000 км у непікові періоди. Основний акцент зроблено на напрямках до прифронтових територій.

Квитки можна оформити через застосунок "Укрзалізниці".

Навіщо запровадили програму

Програма має одразу кілька цілей:

  • підтримка мешканців громад поблизу лінії фронту;
  • більш рівномірний розподіл пасажиропотоку;
  • ефективніше використання наявних ресурсів залізниці.

При цьому для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

Що буде далі

У майбутньому програму планують розширити на всю країну. У непікові сезони "Укрзалізниця" зможе пропонувати близько 250 тисяч місць щомісяця, що створює додаткові можливості для подорожей українців за доступними цінами та зменшує навантаження у пікові періоди перевезень.

Читайте також про те, що безкоштовні "3000 км Україною" від "УЗ" уже в застосунку, а також пояснювали, як активувати й отримати квитки.

Раніше ми писали про те, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому. А ще - ми пояснювали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Потяг Квитки
Новини
У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина
У Дніпрі поранили ножем двох військових ТЦК, сталася стрілянина
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну