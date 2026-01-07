УЗ запускает интернет в поезде в Карпаты, но за него придется платить

"Укрзализныця" расширяет пилотный проект с доступом к интернету в поездах дальнего следования. Первым таким маршрутом стал поезд №95/96 Киев - Рахов "Гуцульщина", где Wi-Fi уже доступен во всех вагонах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.
В тестовом режиме доступ к сети получили пассажиры всех вагонов обоих составов поезда "Гуцульщина".
Каждому пассажиру предоставляют 10 минут бесплатного интернета, чтобы проверить качество услуги и при необходимости отправить срочные сообщения.
Полноценный доступ к скоростному интернету на время поездки стоит 120 гривен в сутки без ограничения трафика.
Первые 5 ГБ предоставляются без ограничений по скорости.
Оплатить услугу можно:
Связь в поезде обеспечивает оборудование Starlink, которое уже тестировали на дипломатических рейсах "Укрзализныци". По данным компании, технология доказала свою эффективность в сложных условиях в Украине.
Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций "Укрзализныци". Если спрос будет стабильным, проект масштабируют на другие поезда через прозрачный конкурс поставщиков.
Проект реализуется совместно с Министерством развития громад и территорий Украины.
Кроме того, "Укрзализныця" при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала скоростным интернетом все 16 поездов "Интерсити+".
Добавим, что стоимость интернета в Украине колеблется от 90 гривен в месяц по акционной цене от провайдеров.
Стоимость интернета:
Читайте также о том, что в декабре 2025 года "Укрзализныця" запустила программу "3000 км по Украине", которая позволяет бесплатно путешествовать по некоторым направлениям. В рамках инициативы уже заказали более 40 тысяч билетов.
Ранее мы писали о том, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему. А еще - мы объясняли, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.