Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Укрзалізниця" рекордно оновила графіки: квитки на поїзди з 22 січня - вже у продажу

"Укрзалізниця" оновила графіки руху багатьох поїздів (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 8 січня, "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після оновлення всіх графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Скільки часу витратила УЗ на оновлення графіків

Українцям розповіли, що "Укрзалізниця" оновила всі графіки у рекордні терміни.

"Наші графісти в абсолютно рекордні строки - за 7 днів - зробили роботу, на яку за європейською практикою відводиться 5 місяців", - наголосив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

У результаті цих змін, за його словами, національний перевізник "зможе повернутися до вже звичних для українців - і дуже мотивуючих для наших європейських колег - 91% вчасних прибуттів".

"Попри війну, ми пріоритизуємо вчасність", - зауважив посадовець.

Скільки поїздів УЗ поїдуть за зміненим розкладом

У компанії повідомили, що за зміненим розкладом з 22 січня поїдуть:

  • 118 поїздів далекого сполучення;
  • 62 приміські поїзди "Укрзалізниці".

Це дозволить національному перевізнику:

  • зробити необхідні безпекові коригування;
  • нівелювати затримки на враженій ворогом фастівській ділянці.

Де і коли відкрили продаж квитків для пасажирів

Пасажирам розповіли, що сьогодні (у четвер, 8 січня) в застосунку "Укрзалізниці" відкривається доступ:

  • з 08:00 - до близько 70% внутрішніх рейсів;
  • з 09:00 - до всіх міжнародних рейсів;
  • до кінця дня - до решти рейсів УЗ (відправленням з 22 січня).

"Із кожним новим графіком руху ми зазвичай прагнемо прискорювати наші поїзди. Втім, зараз робимо болюче, але необхідне виключення, свідомо сповільнюючи низку рейсів", - поділився з українцями Перцовський.

Насамкінець він зауважив, що "безпека як пасажирів, так і залізничників, а також прогнозованість залізничного сполучення - мають вийти на перший план".

"Нагадуємо, що за оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Крім того, ми пояснювали, як діяти, якщо потяг запізнюється, та чи потрібний квиток на поїзд собаці (якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні).

Читайте також, як активувати програму "3000 км Україною" у застосунку УЗ, щоб отримати безкоштовні квитки на обрані рейси.

