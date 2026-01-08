RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

"Укрзализныця" рекордно обновила графики: билеты на поезда с 22 января - уже в продаже

"Укрзализныця" обновила графики движения многих поездов (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 8 января, "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после обновления всех графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

Сколько времени потратила УЗ на обновление графиков

Украинцам рассказали, что "Укрзализныця" обновила все графики в рекордные сроки.

"Наши графисты в абсолютно рекордные сроки - за 7 дней - сделали работу, на которую по европейской практике отводится 5 месяцев", - подчеркнул глава правления УЗ Александр Перцовский.

В результате этих изменений, по его словам, национальный перевозчик "сможет вернуться к уже привычным для украинцев - и очень мотивирующим для наших европейских коллег - 91% своевременных прибытий".

"Несмотря на войну, мы приоритизируем своевременность", - отметил чиновник.

Сколько поездов УЗ поедут по измененному расписанию

В компании сообщили, что по измененному расписанию с 22 января поедут:

  • 118 поездов дальнего следования;
  • 62 пригородных поезда "Укрзализныци".

Это позволит национальному перевозчику:

  • сделать необходимые корректировки по безопасности;
  • нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке.

Где и когда открыли продажу билетов для пассажиров

Пассажирам рассказали, что сегодня (в четверг, 8 января) в приложении "Укрзализныци" открывается доступ:

  • с 08:00 - к около 70% внутренних рейсов;
  • с 09:00 - ко всем международным рейсам;
  • до конца дня - к остальным рейсам УЗ (отправлением с 22 января).

"С каждым новым графиком движения мы обычно стремимся ускорять наши поезда. Впрочем, сейчас делаем болезненное, но необходимое исключение, сознательно замедляя ряд рейсов", - поделился с украинцами Перцовский.

В завершение он отметил, что "безопасность как пассажиров, так и железнодорожников, а также прогнозируемость железнодорожного сообщения - должны выйти на первый план".

"Напоминаем, что по обновленным расписаниям украинские поезда поедут с 22 января", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Кроме того, мы объясняли, как действовать, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

Читайте также, как активировать программу "3000 км по Украине" в приложении УЗ, чтобы получить бесплатные билеты на выбранные рейсы.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяпослугиПоездаПутешествияБилетыПоездаПассажиры