Укрзалізниця перейде на авіамодель страхування: що це означає для людей

Укрзалізниця готова розглянути страхування пасажирів на кшталт авіаперевезень - щоб компенсувати затримки поїздів та шкоду здоров'ю.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" , про це заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський на брифінгу.

Що пропонують

УЗ готова спільно зі страховими компаніями розробити продукти для страхування пасажирів. Зокрема - на випадок запізнення поїздів.

"Ми в цілому відкриті, пропрацюємо з ринком. Єдине що, зазвичай з будь-якого страхового випадку є виключення, коли стається форс-мажор. Тому тут питання до готовності страхового ринку приймати ці ризики", - сказав Перцовський.

Також голова правління також прокоментував вартість проїзду. За його словами, до кінця воєнного стану квитки залишатимуться доступними для пасажирів.

Атаки на залізничну інфраструктуру України

14 березня російський безпілотник уразив пасажирський потяг на Сумщині - зокрема хвостовий тепловоз маршруту Смородине - Ворожба. Завдяки своєчасній евакуації жертв серед пасажирів та працівників залізниці вдалося уникнути.

У той же день ворожий дрон атакував приміський потяг на Харківщині - машиніст та його помічник отримали поранення.